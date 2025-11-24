Живко Желев: Липсва ни спокойствие пред гола и класа, с която да завършим ситуациите

Старши треньорът на Беласица Живко Желев говори след двубоя на неговия тим срещу Янтра (Габрово). Петричани загубиха с 0:2 у дома от третия в подреждането на Втора лига, но според него най-вече на липсата на класа в завършващата фаза пречи на отбора да реализира положенията, които създава.

"Отборът беше дисциплиниран през цялото време и се получи един много равностоен двубой. За жалост ситуациите, които създадохме, не успяхме да ги реализирахме. Същевременно допуснахме два нелепи гола. Янтра нямаше други положения.

Янтра продължава по график

Липсва ни спокойствие пред гола и класа, с която да завършим ситуациите, които създаваме. Това е точната дума. Не може от 16 кръга четирима атакуващи играчи да са вкарали само по един гол. Затова казвам, че говорим за индивидуална класа. От 4-5 мача създават поне по 4-5 ситуации за гол. Значи не говорим за игрови ритъм или недостатъчно разузнаване на противника, нито за облика на отбора. Тук говорим само и единствено за класа пред гола. Не мога да го отдам на друго.

Но и като цяло отстъпваме на доста от отборите в лигата. Срещу отборите от нашата черга взехме победите. С тези, които се борят за челните места, разликата си личи. Това е реалността в момента. За сетен път го казвам, зимата, след като направим селекция и отборът проведе подготовка, аз гарантирам, че ще изглежда по различен начин и резултатите ще са съвсем други. Тогава, ако има лоши резултати, ще могат да обвиняват мен и моя щаб за това нещо. В момента се опитваме да вземем максимума. Имаше мачове, които не заслужавахме да загубим, но това е футболът. Не се предаваме! Напротив! Обнадеждени сме. При една добра подготовка и един добър старт на втория полусезон, нещата ще се обърнат в наша полза.

Без нови си говорим пълни измислици. Във всяка линия трябва да се привлекат по двама нови. Ясно е, че ще вземем един вратар, но във всяка една линия ще има по двама нови футболисти, за да има конкуренция, да има качество", заяви Живко Желев.