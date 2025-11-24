Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 11:00 Теодор Салпаров гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Беласица
  3. Живко Желев: Липсва ни спокойствие пред гола и класа, с която да завършим ситуациите

Живко Желев: Липсва ни спокойствие пред гола и класа, с която да завършим ситуациите

  • 24 ное 2025 | 09:54
  • 210
  • 0
Живко Желев: Липсва ни спокойствие пред гола и класа, с която да завършим ситуациите

Старши треньорът на Беласица Живко Желев говори след двубоя на неговия тим срещу Янтра (Габрово). Петричани загубиха с 0:2 у дома от третия в подреждането на Втора лига, но според него най-вече на липсата на класа в завършващата фаза пречи на отбора да реализира положенията, които създава.

"Отборът беше дисциплиниран през цялото време и се получи един много равностоен двубой. За жалост ситуациите, които създадохме, не успяхме да ги реализирахме. Същевременно допуснахме два нелепи гола. Янтра нямаше други положения.

Янтра продължава по график
Янтра продължава по график

Липсва ни спокойствие пред гола и класа, с която да завършим ситуациите, които създаваме. Това е точната дума. Не може от 16 кръга четирима атакуващи играчи да са вкарали само по един гол. Затова казвам, че говорим за индивидуална класа. От 4-5 мача създават поне по 4-5 ситуации за гол. Значи не говорим за игрови ритъм или недостатъчно разузнаване на противника, нито за облика на отбора. Тук говорим само и единствено за класа пред гола. Не мога да го отдам на друго.

Но и като цяло отстъпваме на доста от отборите в лигата. Срещу отборите от нашата черга взехме победите. С тези, които се борят за челните места, разликата си личи. Това е реалността в момента. За сетен път го казвам, зимата, след като направим селекция и отборът проведе подготовка, аз гарантирам, че ще изглежда по различен начин и резултатите ще са съвсем други. Тогава, ако има лоши резултати, ще могат да обвиняват мен и моя щаб за това нещо. В момента се опитваме да вземем максимума. Имаше мачове, които не заслужавахме да загубим, но това е футболът. Не се предаваме! Напротив! Обнадеждени сме. При една добра подготовка и един добър старт на втория полусезон, нещата ще се обърнат в наша полза.

Без нови си говорим пълни измислици. Във всяка линия трябва да се привлекат по двама нови. Ясно е, че ще вземем един вратар, но във всяка една линия ще има по двама нови футболисти, за да има конкуренция, да има качество", заяви Живко Желев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

  • 24 ное 2025 | 09:29
  • 1258
  • 1
Каре от Славия пропуска гостуването под Околчица

Каре от Славия пропуска гостуването под Околчица

  • 24 ное 2025 | 09:14
  • 453
  • 0
Манчев след загубата от Дунав: Съперникът беше много стабилен

Манчев след загубата от Дунав: Съперникът беше много стабилен

  • 24 ное 2025 | 08:18
  • 1333
  • 1
Треньорът на Спартак (Плевен) преди мача с дубъла на Лудогорец: Надявам се да излезем и да победим

Треньорът на Спартак (Плевен) преди мача с дубъла на Лудогорец: Надявам се да излезем и да победим

  • 24 ное 2025 | 08:14
  • 859
  • 1
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 2259
  • 9
ЦСКА с мистериозен пост в социалните мрежи: Очаквайте на 03.12

ЦСКА с мистериозен пост в социалните мрежи: Очаквайте на 03.12

  • 23 ное 2025 | 20:18
  • 4383
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Теодор Салпаров гостува в Block Out

Теодор Салпаров гостува в Block Out

  • 23 ное 2025 | 10:09
  • 160
  • 1
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 2259
  • 9
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

  • 23 ное 2025 | 23:45
  • 31204
  • 81
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 6864
  • 3
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 36144
  • 220
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 4783
  • 1