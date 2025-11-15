Живко Желев: В приповдигнато настроение сме

Беласица (Петрич) излиза за поредната си битка във Втора лига. Тимът гостува на един от фаворитите Фратрия (Бенковски). Мачът от 16-тия кръг на шампионата е в събота, 15 ноември, от 13:30 часа. След две поредни победи петричани се изкачиха с две позиции в класирането и са само на точка от спасителната зона.

„В приповдигнато настроение сме, което е нормално след тези две победи. Но си знаем възможностите и работим всеки ден, за да отстраняваме недостатъците. Надяваме се да се представим подобаващо и да изненадаме отбора на Фратрия, който е в челото на класирането и не крие амбициите си за промоция в efbet Лига“, сподели старши треньорът на „комитите“ Живко Желев.

За утрешния сблъсък Желев няма да може да разчита само на дълготрайно контузените, към които се присъедини и вратарят Кирил Георгиев. Припомняме, че той пострада сериозно в двубоя със Спортист (Своге).

„Безкрайно много съжалявам аз като треньор, защото не само беше един от лидерите в отбора, но и човек с присъствие в съблекалнята. Също така е много разбран и възпитан. Той наистина ще липсва много. Още повече, че трябва да се търси и друг вратар. При него нещата наистина са много сериозни.“, завърши наставникът на Бела.

През миналия сезон Фратрия спечели и двете си срещи с Беласица, като разгроми „комитите“ с 5:1 у дома на 9-ти април тази година.