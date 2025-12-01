Живко Желев: Ако няма химия, не се получава

Беласица (Петрич) спечели нова точка в битката си за оцеляване във Втора лига. В мач от 18-ия кръг на втория ешалон у нас „комитите“ завършиха наравно 0:0 у дома с Миньор (Перник) вчера. Това е и последен двубой за Бела за календарната година, тъй като в следващия кръг отборът почива.

"Всички опасности за нас дойдоха от центрирани топки, за които се опасявах, че няма да можем да им противодействаме. Имат високи хора като Павлин Чиликов, Преслав Йорданов, Йордан Йорданов, Петър Вуцов и Егор Романюк. Миньор е доста стабилен отбор, има дълбочина в състава. Накрая, за жалост, изпуснахме две ситуации. Но това е футболът. Равенството е най-закономерния резултат.“, сподели след срещата старши треньорът на тима Живко Желев. Беласица започна и с много млади футболисти във вчерашния мач. На терена от първата минута бяха четирима юноши на клуба: 20-годишният вратар Александър Карпаров, 18-годишният бранител Димитър Яръмов, 17-годишният Илиян Филчев и вече утвърденият титуляр в средата на терена Мартин Тодорски, който е на 21 години.

"Искам да споделя, че имаше доста промени в състава. Решихме с треньорския щаб да пуснем много млад състав, който се справи изключително добре. Имаше желание за игра, имаше и агресия, и динамика. Илиян Филчев започна като титуляр. Играхме без Милен Гамаков, въпреки че се нуждаехме от височина, но просто ми омръзна да ни вкарват голове във всеки мач. Точката си е точка. Искахме да вземе три, но с оглед нашата ситуация, тази точка е добре. Щяхме да сме доволни да победим с оглед на вчерашните резултати, но като смятаме накрая, тази точка сега може да се окаже златна.“, добави още Желев.

"Хората, които са тук да свършат работа не се справиха през по-голямата част от тези два месеца, в които съм тук. Затова имаше промени. Момчетата, на които заложихме, се раздадоха. Те играха наистина с настроение, динамика и агресия. В един отбор няма ли настроение, няма ли химия, нищо друго не се получава.“, завърши наставникът на Бела. Петричани остават на последно място в класирането с актив от 11 точки, но през пролетта ще опитат да променят това.