Живко Желев: Всичко в Петрич е наводнено

Беласица (Петрич) ще приеме Миньор (Перник) в последния си мач за календарната 2025 година. Срещата от 18-ия кръг на Втора лига е в събота, 29-ти ноември, от 14:30 часа на стадион „Цар Самуил“.

Треньорският щаб на „комитите“ е изправен пред поредното си тежко изпитание, тъй като няма да може да разчитат на десния бранител Христо Петров, който е наказан за натрупани жълти картони. В същото време Димитър Яръмов е с контузия от двубоя с Янтра (Габрово), загубен с 0:2 в миналия кръг. Той остава под сериозна въпросителна до последно.

„Този мач е много специфичен за нас. Задължително трябва да победим, ако искаме да ни е една идея по-лесно през втория полусезон. Яръмов е с хематом след мача с Янтра и правим всичко възможно да го възстановим. Времето е много тежко тук в Петрич. Всичко е наводнено. Дано в събота да изгрее слънце на нашата улица“, сподели преди съботната среща наставникът на петричани Живко Желев.

В първия кръг от сезон 2025/26 двата тима завършиха наравно 1:1 в Перник.