Мартин Иванов: Бяхме колектив за пореден път, не спряхме да вярваме един в друг

Волейболистите на Локомотив Авиа (Пловдив) записаха втора поредна страхотна победа в рамките на три дни, след като пречупиха като гост Дея спорт (Бургас) с 3:2 гейма в мач от 8-ия кръг на efbet Супер Волей. Опитното либеро на пловдивчани Мартин Иванов, който бе отличен за MVP, говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че със съотборниците му не са спрели да вярват един в друг, и че са заредени с желание за доказване и на европейската сцена.

"Изключително тежък мач с оглед на умората след петгеймовата драма, която спретнахме срещу отбора на Левски. Дея е изключително опитен и боеспособен отбор и бяхме подготвени за много тежък мач, както и стана. В различните етапи имахме пропуски, продиктувани от различно естество. Хубавото е, че всеки път се намира някой от съотборниците ми, който успява да измъкне “горещите въглени”. В този мач определено това беше Жулиен Георгиев със страхотен процент в атака. Не спряхме да вярваме един в друг, за пореден път колектив. Непримиримостта също е качество, което успяхме да развием."

"Нямаме право да се оплакваме. Избрали сме да сме спортисти и това е част от играта. Отново сме напълно наясно, че ще е много трудно и ни очаква поредното предизвикателство. Всички в отбора сме заредени с желание за доказване на европейската сцена. Искаме да покажем, че Локомотив не съществува само в Русия."

