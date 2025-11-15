Популярни
Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

  • 15 ное 2025 | 14:37
  • 177
  • 0
Дарина Нанева и Йединство с 5-а победа в Сърбия

Националката Дарина Нанева и тимът на Йединство (Стара Пазова) записаха пета победа в сръбската Суперлига. Воденият от Йово Чакович отбор надигра ОК Београд с 3:0 (25:11, 25:12, 25:16) в среща от шести кръг.

Йединство заема лидерската позиция във временното класиране с 16 точки (5 победи, 1 загуба), но преди изиграването на последната среща от кръга - между Тент Обреновац и Раднички Бластърс.

Дарина Нанева бе на терена в първите две части като титуляр, след което се появи за кратко на терена в третия гейм. За времето си на терена се отчете с 2 точки (1 блокада). 21 точки записа Аня Зубич (3 блокади). 12 точки реализира Тияна Цветкович (2 блокади). За съперника Александра Лазич записа 9 точки (1 ас, 3 блокади).

В следващия кръг Йединство среща Тент Обреновац, на 21 ноември (петък). Београд излиза срещу Партизан Коптех.

