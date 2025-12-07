Популярни
Мира Тодорова и Викторина Химеджи взеха реванш в "българското" дерби, Нася Димитрова с рекордните 11 блока! за Гънма

  • 7 дек 2025 | 17:58
  • 220
  • 0
Бившата националка Мира Тодорова и нейният Викторина Химеджи постигнаха 14-а победа в японската V-лига. Тодорова и компания взеха реванш за вчерашната си загуба от Гънма Грийн Уингс, с националката Нася Димитрова в състава, и надделяха изключително драматично с 3:2 (21:25, 20:25, 25:20, 25:23, 16:14) във второто "българско" дерби от 9-ия двоен кръг на редовния сезон на шампионата, играно тази сутрин.

Така Химеджи продължава да е на 3-о място във временното класиране с 14 победи и 4 загуби, докато Димитрова и съотборничките й са 5-и с 11 победи и 7 загуби.

Мира Тодорова завърши с 9 точки (2 блока и 41% ефективност в атака) за успеха на своя тим. Най-резултатна за Викторина Химеджи пък стана италианката Камила Мингарди със страхотните 31 точки (3 блока, 38% ефективност в атака и 37% перфектно посрещане) за победата.

От друга страна Нася Димитрова с невероятните 20 точки (11 блока!, 1 ас и 35% ефективност в атака). Впоследствие 11-те блока на българката се оказаха рекорд за японското първенство.

Най-резултатна за Гънма отново бе полската националка Оливия Рожански с 29 точки (2 блока, 1 ас, 33% ефективност в атака и 27% перфектно посрещане), но и това не помогна за победата.

