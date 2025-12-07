Популярни
Сайнц: Норис е екстремно талантлив и много бърз

  • 7 дек 2025 | 17:55
  • 370
  • 0

Някогашният съотборник на новия световен шампион Ландо Норис Карлос Сайнц засипа с похвали британеца след края на Гран При на Абу Даби.

„Много се радвам за Ландо, той винаги е бил екстремно бърз, по-бърз отколкото всички го възприемат и екстремно талантлив – обясни испанецът. – В първите му години в Макларън видях, че той има скоростта да спечели много титли, ако само скоростта решаваше титлите.

„Той се разви много като пилот и сега вече е световен шампион. Много се радвам за него, той не се вписва в стереотипа за световен шампион, винаги е бил много открит за проблемите, с които се бори и доказа на всички, че може да спечели титлата. Той доказа, че може да станеш шампион без да си безмилостен или гадняр.

„Тази година Ландо изстрада много с напрежението върху него от социалните мрежи, журналистите го критикуваха много, Макс го догони. Не е лесно да станеш световен шампион, когато те преследва Макс, но той запази контрола над битката до финала.“

Снимки: Gettyimages

