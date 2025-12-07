Калина Василева: Имаше малко стрес и притеснение

Волейболистката на Миньор Перник Калина Василева не скри задоволството си от чистата победа с 3:0 над Дея Спорт в последния двубой от кръга в НВЛ. Василева призна, че в началото на двубоя у нея е имало известно притеснение, но е успяла да се справи с положението.

„Много се радвам, че успяхме да се преборим до самия край. Надявам се да продължим с още победи напред. Мисля, че започнах доста добре, но в един момент показах колебание. Надявам се да надиграя това нещо. Имаше малко стрес и притеснение. Надявам се следващия път това да го няма“, коментира младата волейболистка пред БНТ.

Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа

„Нашата публика е нашият седми играч, винаги ни подкрепят и вкараха настроение в залата. Срещу ЦСКА се надявам да дадем всичко от себе си и да успеем да вземем точки. Всяка победа е възможна, стига да дадем всичко от себе си“, завърши Василева.