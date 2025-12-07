Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа

Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа

  • 7 дек 2025 | 15:55
  • 527
  • 0
Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа

Отборът на Миньор Перник се наложи над бургаския Дея с 3:0 (25:14, 25:18, 26:24) в последния мач от осмия кръг на женското елитно волейболно първенство.

Домакините от Перник нямаха проблеми в първите два гейма, когото превъзходството им бе голямо и ги затвориха сравнително бързо.

В третата част Дея повече със 7:1, като изглеждаше, че мачът влиза в нов ритъм. Миньор успя да изравни при 11:11. От този момент мачът започна при размяна на точка за точка, но Дея постоянно имаше малко предимство от две или три. Перничанки отново изравниха във важен момент - 21:21, но следващите три точки бяха за Дея. Миньор спаси и трите геймбола и на свой ред излезе напред в резултата.

Така тимът на Миньор спечели втората си победа през сезона, като се доближи в класирането до седмия Славия само на точка. Дея остана на предпоследно място в подреждането.

Първенство на България по волейбол за жени, мачове от осмия кръг на редовния сезон:

Миньор Перник - Дея                3:0 (25:14, 25:18, 26:24)

от събота:  Левски София - Драгоман            3:0 (27:25, 25:19, 25:20)

от петък:  Марица 2022 - ЦСКА                 0:3 (14:25, 21:25, 23:25) 
Славия - Варна ДСК                 3:1 (25:16, 25:23, 21:25, 25:12)
 Марица - ЦПВК                      3:0 (25:19, 25:20, 25:14)

Временно класиране:  
1. Марица              8   8   0   24:0    24 точки  
2. Левски София    8   7   1   21:6    21   
3. ЦСКА                  8   6   2   18:7    18  
4. ЦПВК                  8   5   3   17:11  15  
5. Марица 2022     8   4   4   14:13  12  
6. Драгоман           8   4   4   12:15  12  
7. Славия 2017       8   3   5   10:18   8  
8. Миньор              8   2   6    8:18    7  
9. Дея спорт           8   1   7    5:21    3 
10. Варна ДКС         8   0   8    1:24    0

