Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа

Отборът на Миньор Перник се наложи над бургаския Дея с 3:0 (25:14, 25:18, 26:24) в последния мач от осмия кръг на женското елитно волейболно първенство.

Домакините от Перник нямаха проблеми в първите два гейма, когото превъзходството им бе голямо и ги затвориха сравнително бързо.

В третата част Дея повече със 7:1, като изглеждаше, че мачът влиза в нов ритъм. Миньор успя да изравни при 11:11. От този момент мачът започна при размяна на точка за точка, но Дея постоянно имаше малко предимство от две или три. Перничанки отново изравниха във важен момент - 21:21, но следващите три точки бяха за Дея. Миньор спаси и трите геймбола и на свой ред излезе напред в резултата.

Така тимът на Миньор спечели втората си победа през сезона, като се доближи в класирането до седмия Славия само на точка. Дея остана на предпоследно място в подреждането.

Първенство на България по волейбол за жени, мачове от осмия кръг на редовния сезон:

Миньор Перник - Дея 3:0 (25:14, 25:18, 26:24)

от събота: Левски София - Драгоман 3:0 (27:25, 25:19, 25:20)

от петък: Марица 2022 - ЦСКА 0:3 (14:25, 21:25, 23:25)

Славия - Варна ДСК 3:1 (25:16, 25:23, 21:25, 25:12)

Марица - ЦПВК 3:0 (25:19, 25:20, 25:14)

Временно класиране:

1. Марица 8 8 0 24:0 24 точки

2. Левски София 8 7 1 21:6 21

3. ЦСКА 8 6 2 18:7 18

4. ЦПВК 8 5 3 17:11 15

5. Марица 2022 8 4 4 14:13 12

6. Драгоман 8 4 4 12:15 12

7. Славия 2017 8 3 5 10:18 8

8. Миньор 8 2 6 8:18 7

9. Дея спорт 8 1 7 5:21 3

10. Варна ДКС 8 0 8 1:24 0