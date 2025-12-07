Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ивайла Чавдарова: Разбираме се добре, просто трябва да се напаснем още малко

Ивайла Чавдарова: Разбираме се добре, просто трябва да се напаснем още малко

  • 7 дек 2025 | 17:30
  • 310
  • 0
Ивайла Чавдарова: Разбираме се добре, просто трябва да се напаснем още малко

Волейболистката на Дея Спорт Ивайла Чавдарова коментира поражението с 0:3 гейма от Миньор в Перник в последната среща от кръга в НВЛ. Те я категорична, че атмосферата в отбора на бургазлийки е добра, просто към момента липсва пълен синхрон на игрището.

Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа
Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа

„Накрая малко не ни достигна, може би опитът оказа влияние, ние сме много млад състав. Не се отказахме, но напрежението дойде повече върху младите момичета и затова така се развиха нещата. Със сигурност няма разделение, всички сме доста сплотени. Разбираме се добре, просто трябва да се напаснем още малко на игрището“, коментира пред БНТ Чавдарова.

„В началото на двубоя имаше напрежение, ние много искахме тази победа. Запазваме си амбициите, вдигаме главите високо нагоре и ще гледаме напред“, завърши волейболистката на Дея Спорт.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа

Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа

  • 6 дек 2025 | 23:33
  • 3070
  • 1
Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

  • 6 дек 2025 | 23:09
  • 2137
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

  • 6 дек 2025 | 22:52
  • 2243
  • 0
Локомотив Авиа начело след невероятна драма срещу Дея спорт в Бургас

Локомотив Авиа начело след невероятна драма срещу Дея спорт в Бургас

  • 6 дек 2025 | 21:52
  • 2391
  • 3
Супер Алекс Николов с 20 точки, но Лубе с нова загуба в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, но Лубе с нова загуба в Италия

  • 6 дек 2025 | 21:18
  • 8688
  • 10
Левски с чиста победа срещу Драгоман

Левски с чиста победа срещу Драгоман

  • 6 дек 2025 | 20:23
  • 1001
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

  • 7 дек 2025 | 18:14
  • 40173
  • 300
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 30240
  • 55
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 15659
  • 5
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 29921
  • 14
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 15839
  • 15
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 21875
  • 50