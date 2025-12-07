Ивайла Чавдарова: Разбираме се добре, просто трябва да се напаснем още малко

Волейболистката на Дея Спорт Ивайла Чавдарова коментира поражението с 0:3 гейма от Миньор в Перник в последната среща от кръга в НВЛ. Те я категорична, че атмосферата в отбора на бургазлийки е добра, просто към момента липсва пълен синхрон на игрището.

„Накрая малко не ни достигна, може би опитът оказа влияние, ние сме много млад състав. Не се отказахме, но напрежението дойде повече върху младите момичета и затова така се развиха нещата. Със сигурност няма разделение, всички сме доста сплотени. Разбираме се добре, просто трябва да се напаснем още малко на игрището“, коментира пред БНТ Чавдарова.

„В началото на двубоя имаше напрежение, ние много искахме тази победа. Запазваме си амбициите, вдигаме главите високо нагоре и ще гледаме напред“, завърши волейболистката на Дея Спорт.