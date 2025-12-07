Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Христо Велков: Не можем да поемем отговорност във важните моменти

Христо Велков: Не можем да поемем отговорност във важните моменти

  • 7 дек 2025 | 17:27
  • 365
  • 0
Христо Велков: Не можем да поемем отговорност във важните моменти

Треньорът на Дея Спорт Христо Велков коментира поражението с 0:3 гейма от Миньор Перник в последния мач от кръга в НВЛ за жени. Според младия специалист натрупаните загуби започват да тежат на неговите състезателки.

„Не бих казал, че Миньор изпълняваше толкова силен начален удар, просто ние не можем да поемем отговорност в елемента посрещане. Понякога имаме страх, бягаме от топката, а трябва да е обратното. Това беше разликата в първите два гейма. В третия гейм посрещането се подобри, но в края на гейма пак същото“, коментира Велков пред БНТ.

Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа
Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа

„Не можем да поемем отговорност във важните моменти. Трябва ни човек, който в края на гейма да каже: „Дай ми я, ще я направя“. Момичетата са млади, изпитвахме страх да посрещаме топката на лек начален удар. Загубите, които натрупахме, тежат. Това са млади момичета, нямат опит, но трябва да направят всички възможно. Трябва да излизаме с настроение и желание за победа“, категоричен е наставникът.

В следващия кръг за бургазлийки предстои мач със Славия.

„Излизаме да победим, момичетата да натрупат опит, да стават по-отговорни. Няма как да се случи иначе без да имаш характер. Трябва да имаш характер, сърце, душа и да го искаш. Така се играе волейбол“, завърши треньорът.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа

Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа

  • 6 дек 2025 | 23:33
  • 3070
  • 1
Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

  • 6 дек 2025 | 23:09
  • 2137
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

  • 6 дек 2025 | 22:52
  • 2243
  • 0
Локомотив Авиа начело след невероятна драма срещу Дея спорт в Бургас

Локомотив Авиа начело след невероятна драма срещу Дея спорт в Бургас

  • 6 дек 2025 | 21:52
  • 2391
  • 3
Супер Алекс Николов с 20 точки, но Лубе с нова загуба в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, но Лубе с нова загуба в Италия

  • 6 дек 2025 | 21:18
  • 8688
  • 10
Левски с чиста победа срещу Драгоман

Левски с чиста победа срещу Драгоман

  • 6 дек 2025 | 20:23
  • 1001
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

  • 7 дек 2025 | 18:14
  • 40140
  • 300
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 30225
  • 55
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 15655
  • 5
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 29919
  • 14
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 15837
  • 15
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 21872
  • 50