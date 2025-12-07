Христо Велков: Не можем да поемем отговорност във важните моменти

Треньорът на Дея Спорт Христо Велков коментира поражението с 0:3 гейма от Миньор Перник в последния мач от кръга в НВЛ за жени. Според младия специалист натрупаните загуби започват да тежат на неговите състезателки.

„Не бих казал, че Миньор изпълняваше толкова силен начален удар, просто ние не можем да поемем отговорност в елемента посрещане. Понякога имаме страх, бягаме от топката, а трябва да е обратното. Това беше разликата в първите два гейма. В третия гейм посрещането се подобри, но в края на гейма пак същото“, коментира Велков пред БНТ.

Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа

„Не можем да поемем отговорност във важните моменти. Трябва ни човек, който в края на гейма да каже: „Дай ми я, ще я направя“. Момичетата са млади, изпитвахме страх да посрещаме топката на лек начален удар. Загубите, които натрупахме, тежат. Това са млади момичета, нямат опит, но трябва да направят всички възможно. Трябва да излизаме с настроение и желание за победа“, категоричен е наставникът.

В следващия кръг за бургазлийки предстои мач със Славия.

„Излизаме да победим, момичетата да натрупат опит, да стават по-отговорни. Няма как да се случи иначе без да имаш характер. Трябва да имаш характер, сърце, душа и да го искаш. Така се играе волейбол“, завърши треньорът.