Мартин Михайлов: Надявам се момичетата да разберат, че могат

Старши треньорът на Миньор Перник Мартин Михайлов остана доволен от победата с 3:0 гейма над Дея Спорт в последния двубой от кръга в НВЛ. Младият наставник все пак отбеляза и момент на спад в играта на неговия отбор – в края на втория гейм.

„На пръв поглед изглеждаше, че е лесно в първите два гейма, свършихме си работата, момичетата изпълниха всичко на 100%. В третия гейм Дея рискуваха, получи им се. Поздравления за нашия отбор, че устиска. Още във втория гейм разликата беше много голяма и спряхме да играем нашата игра в един момент. Проблемът започна в края на втория гейм, а не в самия трети гейм. Волейболът трябва да показваш какво можеш във важните моменти. При 1:1 е лесно. При 24:24 е по-трудно. Тогава се виждат големите играчи“, коментира Михайлов.

Миньор (Перник) се наложи над младия тим на Дея и постигна втора победа

В следващия кръг на отбора предстои гостуване на ЦСКА.

„Сега сме с две поредни победи, което прави момента по-сладък. Надявам се момичетата да разберат, че могат. Имаме предимно млади състезателки в отбора, както и две по-опитни. ЦСКА са фаворит, особено в тяхната зала. Но ние няма какво да губим в този мач, единствено можем да спечелим“, завърши младият наставник.