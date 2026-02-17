Три победи за гостите: Ето какво се случи в 21-ия кръг на Sesame НБЛ

Три успеха записаха гостуващите отбори в срещите от 21-ия кръг в Sesame Национална Баскетболна Лига. Лидерите Балкан и Рилски спортист зарадваха феновете си с победи преди турнира efbet Купа България 2026, който ще се проведе в Ботевград от 19 до 22 февруари.

Балкан надигра Берое Стара Загора с 94:74 в първия мач от кръга, провел се в “Арена Ботевград”. За успеха на “зелените” Демонд Робинсън се отчете с 16 точки и 6 борби. Николай Грозев и Алекс Симеонов добавиха по 12. Димитър Димитров (7 борби) и Андрей Иванов (7 борби) завършиха с по 11 точки. За старозагорци Милен Захариев и Александър Матушев бяха най-резултатни с по 17 точки.

В друг двубой Миньор 2015 надви Шумен с 91:86 при визитата си в зала “Младост”. За перничани Игор Кесар финишира с 26 точки, 8 борби и 5 асистенции за Миньор 2015. Лазар Станкович го последва с 22. Лъчезар Тошков отбеляза 15 точки плюс 7 борби. Костадин Лазаров бе най-добър за Шумен с 23 точки. Джейлън Бар бе близо до трипъл-дабъл – 21, 13 борби и 9 асистенции. Мирослав Денчев остана с 13 точки.

Рилски спортист също се поздрави с успех преди турнира efbet Купа България 2026. В своята “Арена Самоков” тимът на Любомир Киров нямаше проблеми срещу Академик Бултекс 99 след 96:68. За самоковци Джонатан Дейвис реализира 15 точки. Алън Арнет се отличи с 12 и 5 борби. Красимир Петров също имаше 12 точки. Васил Бачев отбеляза 18 точки за пловдивчани. Джакуез Йоу го последва със 17 и 9 борби. Демаркъс Шарп регистрира 11 точки и 5 борби.

В неделния ден Локомотив си тръгна с победа от Плевен след 84:79 при визитата си на местния Спартак. За пловдивския тим, воден от Асен Николов, Кхалил Милър записа дабъл-дабъл - 23 точки и 12 борби. Грант Сингълтън наниза 14 плюс 6 борби. Томислав Минков и Девърл Рамзи допринесоха съответно с по 11 и 10 точки. Мартин Русев поведе колоната на реализаторите за плевенчани със 17 точки. Кавон Скот остави срещу името си 16 и 5 борби. Павлин Иванов също стигна до двойните показатели - 14 точки и 10 асистенции.

Ботев 2012 обърна Левски след 84:77 при визитата си в зала “Триадица”, в София, в последния двубой от 21-и кръг. За врачани Михаил Калинов даде тон с 25 точки и 7 асистенции. Георги Герганов (5 борби, 7 асистенции) и Иво Корестилов отбелязаха по 15. Дейвид Хоутън имаше 12 точки и 9 борби. Стоян Кайнаров отбеляза 25 точки за “сините”. Марио Боянов се разписа с 16. Седариан Рейнс остана с 12 точки, 8 борби и 7 асистенции.