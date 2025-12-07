Венислав Антов вече е реализирал 210 точки за Туркоа

След нова победа с Туркоа юношата на Левски София и национал на България Венислав Антов има общо 210 точки в първите си 10 мача във френския шампионат, което прави по 21 на всяка среща.

В своята зала тимът на 21-годишния диагонал направи необходимото, за да пречупи Нарбон с 3:1 (25:19, 25:15, 25:27, 29:27).

Венислав Антов бе най-резултатен с 22 точки (2 блока).

Туркоа продължава да е втори с 9 победи, 1 загуба и 24 точки. Лидерът Монпелие има точка повече, а трети е шампионът Тур с 23 точки.

В класирането при реализаторите със своите 210 точки Венислав Антов е 3-и след Давид Дулски (Ница) с 233 точки и Ник Муянович (Тур) с 228 точки.