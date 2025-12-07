Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Венислав Антов вече е реализирал 210 точки за Туркоа

Венислав Антов вече е реализирал 210 точки за Туркоа

  • 7 дек 2025 | 15:22
  • 163
  • 0

След нова победа с Туркоа юношата на Левски София и национал на България Венислав Антов има общо 210 точки в първите си 10 мача във френския шампионат, което прави по 21 на всяка среща.

В своята зала тимът на 21-годишния диагонал направи необходимото, за да пречупи Нарбон с 3:1 (25:19, 25:15, 25:27, 29:27).

Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа
Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа

Венислав Антов бе най-резултатен с 22 точки (2 блока).

Туркоа продължава да е втори с 9 победи, 1 загуба и 24 точки. Лидерът Монпелие има точка повече, а трети е шампионът Тур с 23 точки.

В класирането при реализаторите със своите 210 точки Венислав Антов е 3-и след Давид Дулски (Ница) с 233 точки и Ник Муянович (Тур) с 228 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа

Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа

  • 6 дек 2025 | 23:33
  • 2935
  • 1
Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

Страхотен Бърдаров със 26 точки, ИББ с драматична загуба в Турция

  • 6 дек 2025 | 23:09
  • 2025
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с лесна победа в Полша

  • 6 дек 2025 | 22:52
  • 2178
  • 0
Локомотив Авиа начело след невероятна драма срещу Дея спорт в Бургас

Локомотив Авиа начело след невероятна драма срещу Дея спорт в Бургас

  • 6 дек 2025 | 21:52
  • 2277
  • 3
Супер Алекс Николов с 20 точки, но Лубе с нова загуба в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, но Лубе с нова загуба в Италия

  • 6 дек 2025 | 21:18
  • 8500
  • 10
Левски с чиста победа срещу Драгоман

Левски с чиста победа срещу Драгоман

  • 6 дек 2025 | 20:23
  • 945
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гран При на Абу Даби: Пиастри поведе след стоповете на Верстапен и Норис (следете на живо)

Гран При на Абу Даби: Пиастри поведе след стоповете на Верстапен и Норис (следете на живо)

  • 7 дек 2025 | 15:35
  • 5841
  • 1
Берое 0:0 Септември, два отменени гола за гостите

Берое 0:0 Септември, два отменени гола за гостите

  • 7 дек 2025 | 15:16
  • 3746
  • 3
Втора лига продължава с нови три срещи - бърза размяна на голове в Своге, попадение в Севлиево

Втора лига продължава с нови три срещи - бърза размяна на голове в Своге, попадение в Севлиево

  • 7 дек 2025 | 14:30
  • 20905
  • 9
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 13863
  • 40
Везенков и Олимпиакос остават непобедени в Гърция

Везенков и Олимпиакос остават непобедени в Гърция

  • 7 дек 2025 | 14:59
  • 4901
  • 1
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 8999
  • 7