Вени Антов заби 22 точки за нова победа на Туркоа

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа постигнаха 6-а поредна и общо 9-а победа от началото на сезона във Франция. Антов и съотборниците му надиграха като домакини Нарбон с 3:1 (25:19, 25:15, 25:27, 29:27) в мач от 10-ия кръг на местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред над 1000 зрители в зала "Пиер Дюмортие".

По този начин Туркоа продължава да на второ място във временното класиране с 24 точки след 9 победи и 1 загуба, с колкото е и лидерът Монпелие, но с 25 точки. В следващия 11-и кръг тимът на Венислав Антов гостува на 4-ия в подреждането Плесис-Робинсон. Срещата е в събота (13 декември) от 20,00 часа българско време.

Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа излъга шампиона Тур след драма

Вени Антов изигра нов силен мач за Туркоа и отново стана най-полезен с 22 точки (2 блока и 61% ефективност в атака - +15) за победата.

С точка по-малко 21 завърши Игнасио Луенгас (2 блока, 3 аса, 64% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +15) за успеха.

За тима на Нарбон Кристофър Бисгаард, Лиъм Пейт и Тибо Торал реализираха съответно 17, 16 и 15 точки, но и това не беше достатъчно за повече от спечелен гейм.