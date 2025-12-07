Феновете на Локо (Пд) избраха играч на годината

Популярни
  7 дек 2025
Привържениците на Локомотив (Пловдив) избраха Боян Милосавлиевич за играч №1 през 2025 година. Това се случи на традиционната “Черно-бяла” Коледа.

Стражът на “смърфовете” изигра фантастични мачове с фланелката на пловдивчани и заслужи огромната подкрепа на “черно-белите” фенове.

Иначе той получи своя приз пред пълната зала “България” в Международен панаир Пловдив.

Друг голям любимец на запалянковците Парвиз Умарбаев пък спечели приза за гол на годината. Неговото попадение срещу Спартак (Варна) остана без конкуренция.

