Локо (Пд) вдигна Лами за мача с Арда

  6 дек 2025 | 12:26
От лекарския щаб на Локомотив Пловдив успяха да възстановят крилото Жулиен Лами за домакинския мач срещу Арда днес. Той не взе участие при загубата от ЦСКА с 1:2 на "Васил Левски" преди няколко дни заради контузия.

Освен завръщането на Лами, другата добра новина за "смърфовете" е завръщането и на феновете на стадиона след наказанието наложено след дербито с Ботев Пловдив. Все пак за днешния сблъсък с отбора от Кърджали фенската трибуна "Бесика" ще остане затворена, като част от санкцията, като ще бъдат отворени централната и южната.

Включването на Лами ще донесе по-голямо разнообразие в атака. Проблемът, обаче, е в защита, където Мартин Русков получи пети жълт картон и бе наказан.

