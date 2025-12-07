Популярни
  Уиса: От дълго време чакам този момент

  • 7 дек 2025 | 13:57
  • 99
  • 0

Нападателят на Нюкасъл Йоан Уиса призна, че е много щастлив след дългоочаквания си дебют за отбора при победата над Бърнли с 2:1 във Висшата лига, предаде Ройтерс. 29-годишният национал на Кот д'Ивоар премина в Нюкасъл от Брентфорд през септември с трансфер за 55 милиона британски лири, но получи контузия на коляното в лагера на националния тим и отсъстваше досега. Той се появи като резерва в 75-ата минута на мача с Бърнли, заменяйки Ник Волтемаде, като получи топло посрещане от феновете.

"От дълго време чакам този момент. През последните 11 седмици научих много за отбора и играчите. Беше дълъг път, но съм щастлив в края му", каза Уиса пред BBC. "Настръхнах, като влязох в игра. Може да бъде отличен сезон, защото имаме толкова отлични футболисти.

Гимараеш поведе Нюкасъл към успеха след гол директно от корнер

Мениджърът на тима Еди Хау заяви, че на Уиса, който вкара 20 гола и добави пет асистенция в 39 мача във всички турнири през миналия сезон за "пчеличките", ще му трябва малко време да се върне в добра кондиция. Той обаче не е в състава на Кот д'Ивоар за Купата на африканските нации. "Истински бонус е да имаме толкова качествен играч, който се завръща в състава ни", каза Хау. "Той има още път до отличната си физическа форма. Трябва да го адаптираме постепенно и да се опитаме да го върнем към най-доброто му ниво", добави треньорът.

Нюкасъл е на 11-о място в Висшата лига с 22 точки от 15 мача. Следващият мач на тима е гостуване на Байер Леверкузен в Шампионската лита в сряда. 

Снимки: Gettyimages

