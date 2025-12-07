Уиса: От дълго време чакам този момент

Нападателят на Нюкасъл Йоан Уиса призна, че е много щастлив след дългоочаквания си дебют за отбора при победата над Бърнли с 2:1 във Висшата лига, предаде Ройтерс. 29-годишният национал на Кот д'Ивоар премина в Нюкасъл от Брентфорд през септември с трансфер за 55 милиона британски лири, но получи контузия на коляното в лагера на националния тим и отсъстваше досега. Той се появи като резерва в 75-ата минута на мача с Бърнли, заменяйки Ник Волтемаде, като получи топло посрещане от феновете.

"От дълго време чакам този момент. През последните 11 седмици научих много за отбора и играчите. Беше дълъг път, но съм щастлив в края му", каза Уиса пред BBC. "Настръхнах, като влязох в игра. Може да бъде отличен сезон, защото имаме толкова отлични футболисти.

Мениджърът на тима Еди Хау заяви, че на Уиса, който вкара 20 гола и добави пет асистенция в 39 мача във всички турнири през миналия сезон за "пчеличките", ще му трябва малко време да се върне в добра кондиция. Той обаче не е в състава на Кот д'Ивоар за Купата на африканските нации. "Истински бонус е да имаме толкова качествен играч, който се завръща в състава ни", каза Хау. "Той има още път до отличната си физическа форма. Трябва да го адаптираме постепенно и да се опитаме да го върнем към най-доброто му ниво", добави треньорът.

Нюкасъл е на 11-о място в Висшата лига с 22 точки от 15 мача. Следващият мач на тима е гостуване на Байер Леверкузен в Шампионската лита в сряда.

