29-о издание на международната бойна верига SENSHI
Гимараеш поведе Нюкасъл към успеха след гол директно от корнер

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 1253
  • 0

Нюкасъл победи с 2:1 Бърнли на “Сейнт Джеймсис Парк” в среща от 15-ия кръг на Премиър лийг. Капитанът на “свраките” Бруно Гимараеш реализира фамозен гол директно от корнер, с който даде преднина на домакините в 31-вата минута. Към края на полувремето гостите останаха с човек по-малко след червен картон на Лукас Пирес. Антъни Гордън пък удвои от дузпа. Нюкасъл не вкара трети гол, въпреки че имаше шансове, и в добавеното време Зайън Флеминг намали от нов 11-метров наказателен удар, след което “свраките” трябваше да треперят в оставащите минути от продължението.

Еди Хау бе направил шест промени от равенството с Тотнъм. Фабиан Шер, Бруно Гимараеш, Джейкъб Рамзи, Джо Уилок, Антъни Еланга и Антъни Гордън се завърнаха сред титуляри. Йоан Уиса за първи път попадна в групата и започна на пейката, но през втората част все пак записа дебют.

Пирес, Угочукву, Ларсен и Броя стартираха за Бърнли.

Гостите започнаха добре и още в третата минута Ливраменто пропусне добра възможност. Фостър пък отправи хубав изстрел от 25 метра, но му липсваше още малко точност. След това Нюкасъл пое инициативата. Гордън, Рамзи и Вотемаде създадоха напрежение пред вратата на Дубравка.

В 25-тата минута хубав изстрел на Гордън срещна гредата. Пет минути след това “свраките” поведоха след гол на Гимараеш директно от ъглов удар, прехвърляйки защитата и Дубравка, който също не се ориентира добре.

Три минути преди почивката ситуацията стана още по-тежка за Бърнли, след като Пирес получи заслужен директен червен картон, след като фаулира откъсващия се сам срещу вратаря Еланга.

В добавеното време Нюкасъл получи дузпа след намесата на ВАР, след като центриране на Гордън срещна ръката на Угочукву. Антъни Гордън бе точен от бялата точка за 2:0.

След почивката Гимараеш и Рамзи пропуснаха добри възможности, а още един удар на Гордън срещна гредата.

В 73-тата минута за своя дебют за Нюкасъл влезе Йоан Уиса, който замени Волтемаде.

Еланга пропусна още един сериозен шанс за домакините, а в добавеното време Бърнли получи дузпа след намесата на ВАР заради игра с ръка на Рамзи в наказателното поле. Зайън Флеминг бе точен, с което намали резултата.

В деветата минута на добавеното време гостите дори имаха голяма възможност да откраднат точката, след като Флеминг и Лоран се оказаха непокрити в наказателното поле, но не успяха да засекат топката.

Снимки: Imago

