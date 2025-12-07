Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Възходът на Мелиса Джеферсън-Уудън

Възходът на Мелиса Джеферсън-Уудън

  • 7 дек 2025 | 08:44
  • 368
  • 0
Възходът на Мелиса Джеферсън-Уудън

След постоянното си изкачване в Диамантената лига през последните години, американската спринтьорка Мелиса Джеферсън-Уудън покори света през 2025 г. През септември в Токио Мелиса Джеферсън-Уудън завладя световния връх в леката атлетика.

На Световното първенство в Япония 24-годишната състезателка оправда статута си на фаворит, като постигна рекордно време за шампионата от 10.61 секунди и спечели златото в спринта на 100 метра при жените. Това я превърна в четвъртата най-бърза жена в историята.

Мелиса Джеферсън-Уудън и Рай Бенджамин са Атлетите на годината в САЩ
Мелиса Джеферсън-Уудън и Рай Бенджамин са Атлетите на годината в САЩ

Това беше коронният момент в един перфектен сезон за американската спринтьорка, която през последните години постепенно се утвърди като една от най-добрите в света в сериите на Диамантената лига.

Американката за първи път се докосна до състезания от елитно ниво, когато направи своя дебют в Диамантената лига в Силезия през 2022 г.

Тогава, едва на 21 години, тя завърши на достойното седмо място, докато ямайската легенда Шели-Ан Фрейзър-Прайс постигна рекорд на турнира от 10.66 секунди на мемориала "Камила Сколимовска“.

Това беше рекорд, който Джеферсън-Уудън по-късно щеше да изравни, но едва след като натрупа още опит в най-престижната еднодневна верига в атлетиката.

През следващата година американската звезда записа още две седми места в Доха и Лондон, преди да се класира пета при първото си участие в Диамантената лига на родна земя в Юджийн през 2024 г.

Загубите на най-високо ниво обаче само те правят по-силен и през 2025 г. Джеферсън-Уудън най-накрая излезе от сянка, за да се утвърди като най-голямото име в женския спринт в момента.

При завръщането си в Юджийн през юли миналата година тя спечели първата си победа в Диамантената лига с впечатляващо време от 10.75 секунди, надделявайки над олимпийската шампионка Джулиън Алфред.

Няколко седмици по-късно тя продължи победната си серия и в Силезия, където изравни рекорда на Фрейзър-Прайс от 10.66 секунди, за да спечели първата си победа в сериите извън САЩ.

В Брюксел тя завърши своя хеттрик от победи в Диамантената лига с впечатляващото време от 10.76 секунди.

Това беше нейната девета поредна победа на 100 метра през 2025 г. и шестият път, в който тя слиза под границата от 10.8 секунди.

Това се оказа и перфектната генерална репетиция за Токио, където тя пристигна като фаворит и си тръгна като световен шампион.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

