Силезия посреща отново световния рекордьор Дуплантис през 2026 г.

Световният рекордьор в овчарския скок Мондо Дуплантис ще се завърне на Диамантената лига в Силезия за пета поредна година през 2026 г. Световният и европеийски атлет на годината ще се появи отново в Силезия през следващия сезон, устремен към шеста поредна титла от сериите.

Дуплантис, който е двукратен олимпийски златен медалист, трикратен световен шампион и петкратен шампион на Диамантената лига, ще бъде една от основните звезди, когато най-престижната еднодневна верига в леката атлетика се завърне в Полша за мемориала "Камила Сколимовска“ на 23 август.

Това ще бъде пето поредно участие за Дуплантис на турнира в Силезия, който се оказа успешно място за него през последните сезони.

"Чувствам се наистина оценен и обичан тук. Харесвам стадиона, ценя публиката. Но, честно казано, харесвам всичко в Силезия. Обичам всичко: мястото, града, дори суши ресторанта близо до хотела, който посещавам, когато съм тук“, заяви Дуплантис при последното си участие в Силезия по-рано тази година.

Най-запомнящото се негово представяне на състезанието дойде през 2024 г., когато той подобри световния рекорд с постижение от 6.26 м.

Това беше десетият път в кариерата на шведската звезда, в който той подобрява световния рекорд, като оттогава го е правил още четири пъти, достигайки изумителните 6.30 м.

Дуплантис гони четвърна световна титла в зала

Без съмнение тази височина отново ще бъде негова цел през следващия сезон, докато се стреми да удължи победната си серия в Диамантената лига.

С пет титли от сериите до момента Дуплантис се доближава до рекорда от седем, който се държи от неговия колега в овчарския скок Рено Лавийени.

Кампанията му през 2026 г. ще го отведе и в Лондон, където той ще направи първото си участие от 2018 г. насам.

Снимки: Gettyimages