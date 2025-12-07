Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Силезия посреща отново световния рекордьор Дуплантис през 2026 г.

Силезия посреща отново световния рекордьор Дуплантис през 2026 г.

  • 7 дек 2025 | 08:32
  • 639
  • 0

Световният рекордьор в овчарския скок Мондо Дуплантис ще се завърне на Диамантената лига в Силезия за пета поредна година през 2026 г. Световният и европеийски атлет на годината ще се появи отново в Силезия през следващия сезон, устремен към шеста поредна титла от сериите.

Дуплантис, който е двукратен олимпийски златен медалист, трикратен световен шампион и петкратен шампион на Диамантената лига, ще бъде една от основните звезди, когато най-престижната еднодневна верига в леката атлетика се завърне в Полша за мемориала "Камила Сколимовска“ на 23 август.

Това ще бъде пето поредно участие за Дуплантис на турнира в Силезия, който се оказа успешно място за него през последните сезони.

"Чувствам се наистина оценен и обичан тук. Харесвам стадиона, ценя публиката. Но, честно казано, харесвам всичко в Силезия. Обичам всичко: мястото, града, дори суши ресторанта близо до хотела, който посещавам, когато съм тук“, заяви Дуплантис при последното си участие в Силезия по-рано тази година.

Най-запомнящото се негово представяне на състезанието дойде през 2024 г., когато той подобри световния рекорд с постижение от 6.26 м.

Това беше десетият път в кариерата на шведската звезда, в който той подобрява световния рекорд, като оттогава го е правил още четири пъти, достигайки изумителните 6.30 м.

Дуплантис гони четвърна световна титла в зала
Дуплантис гони четвърна световна титла в зала

Без съмнение тази височина отново ще бъде негова цел през следващия сезон, докато се стреми да удължи победната си серия в Диамантената лига.

С пет титли от сериите до момента Дуплантис се доближава до рекорда от седем, който се държи от неговия колега в овчарския скок Рено Лавийени.

Кампанията му през 2026 г. ще го отведе и в Лондон, където той ще направи първото си участие от 2018 г. насам.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Олимпийският шампион Тамират Тола ще блести на маратона в Доха

Олимпийският шампион Тамират Тола ще блести на маратона в Доха

  • 6 дек 2025 | 09:12
  • 1074
  • 0
Мелиса Джеферсън-Уудън и Рай Бенджамин са Атлетите на годината в САЩ

Мелиса Джеферсън-Уудън и Рай Бенджамин са Атлетите на годината в САЩ

  • 6 дек 2025 | 09:05
  • 467
  • 0
Ингебригтсен се оттегли от Европейското по крос-кънтри

Ингебригтсен се оттегли от Европейското по крос-кънтри

  • 6 дек 2025 | 08:52
  • 2255
  • 0
Шампионът на Белгия Керенжан повежда Люксембург към Лагоа 2025

Шампионът на Белгия Керенжан повежда Люксембург към Лагоа 2025

  • 6 дек 2025 | 08:39
  • 511
  • 0
Дуплантис гони четвърна световна титла в зала

Дуплантис гони четвърна световна титла в зала

  • 6 дек 2025 | 08:31
  • 3483
  • 0
Лема и Берисо ще са звездите на маратона във Валенсия през 2025 г.

Лема и Берисо ще са звездите на маратона във Валенсия през 2025 г.

  • 4 дек 2025 | 15:54
  • 795
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

  • 7 дек 2025 | 07:45
  • 2559
  • 5
Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

  • 7 дек 2025 | 07:30
  • 4660
  • 2
Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

  • 7 дек 2025 | 08:00
  • 2716
  • 0
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 25795
  • 100
Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

Салах избухна: Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса

  • 6 дек 2025 | 23:47
  • 23696
  • 41
ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 93510
  • 526