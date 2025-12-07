Джепкосгей и Корир спечелиха маратона на Валенсия с отлични резултати

Маратонът на Валенсия днес стана най-бързият женски маратон за 2025 г. благодарение на изключителната победа на Джойсилин Джепкосгей, която пресече финалната линия в Града на изкуствата и науките с време 2:14:00.

Кенийката, която подобри световния рекорд в полумаратон във Валенсия през 2017 г., се представи превъзходно заедно с Перес Джепчирчир, която плати цената за опита си за откъсване около 34-ия километър и в крайна сметка беше изпреварена с лекота от Джепкосгей. Въпреки това, настоящата световна шампионка също постигна отлично време - 2:14:43, второто най-бързо време за годината. Третото място отиде при белгийката Клое Ербие, която финишира с време 2:20:38.

В мъжкото състезание Джон Корир спечели с време 2:02:24, като изостана от водещия в света рекорд за годината само с осем секунди. Втори по синия килим премина ликуващият Аманал Петрос с 2:04:03, поставяйки нов рекорд на Германия. Последното място на подиума отиде при Авет Кибраб с 2:04:24.11. Въпреки че не стигна до подиума, японецът Сугуру Осако постигна национален рекорд с 2:04:55.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages