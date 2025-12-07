Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Георги Павлов обяви премиите за Европейското по крос-кънтри

Георги Павлов обяви премиите за Европейското по крос-кънтри

  • 7 дек 2025 | 11:46
  • 180
  • 0
Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов обяви премиите за родните състезатели за предстоящото Европейско първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа на 14 декември.
"Остава една седмица до Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа (Португалия). Финансови премии ще бъдат осигурени за състезателите ни, класирали се до 10-о място. Размерът им е еднакъв за всички възрастови групи. Същите премии ще получават и треньорите на състезателите, класирани в топ 10.

Размерът на премиите е следният:
1-во място – 12 000 лв.
2-ро място – 10 000 лв.
3-то място – 8 000 лв.
4-то място – 7 000 лв.
5-о място – 6 000 лв.
6-о място – 5 000 лв.
7-о място – 4 000 лв.
8-о място – 3 000 лв.
9-о място – 2 000 лв.
10-о място – 1 000 лв.

Решението на Българската федерация по лека атлетика цели да насърчи всички възрастови групи в националния отбор и да подчертае ролята на треньорите в подготовката за големи първенства.

България ще бъде представена от общо 12 състезатели в Лагоа на 14 декември.

В индивидуалните стартове участие ще вземат:
Мъже: Иван Андреев
Жени: Девора Аврамова
Младежи до 23 г.: Станислав Рашков, Александър Божилов
Девойки до 23 г.: Светлозара Грозданова
Юноши старша възраст: Панчо Панчев
Девойки старша възраст: Аника Атанасова, Памела Ени

В смесената щафета България ще бъде представена от: Лиляна Георгиева, Силвия Георгиева, Мартин Проданов и Мартин Балабанов.

С отбора пътуват и треньорите Недялко Боруков и Иван Попов", сподели Павлов.

