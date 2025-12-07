Лайлс се завръща в Бостън, Уайтман и Фишър в зрелищен сблъсък на 2000 метра

Ноа Лайлс ще се завърне в Бостън за своето осмо участие на турнира New Balance Indoor Grand Prix, докато Джейк Уайтман ще се изправи срещу Грант Фишър в интригуващ сблъсък на 2000 метра. Състезанието е част от златния етикет на Световния атлетически тур в зала и ще се проведе на 24 януари.

Лайлс ще се състезава в Бостън след кампанията си през 2025 г., която започна с четвърта поредна победа на 60 метра на същия турнир и завърши с четвърта последователна световна титла на 200 метра. Той също така спечели бронз на 100 метра и изведе щафетата на САЩ до златото на 4x100 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25.

Вълнуващ сблъсък се очертава в бягането на 2000 метра при мъжете, където един срещу друг ще застанат световният шампион на 1500 метра от 2022 г. Джейк Уайтман от Великобритания и бронзовият олимпийски медалист на 5000 и 10 000 метра Грант Фишър от САЩ.

След като пропусна големите първенства през 2023 и 2024 г. поради контузии, Уайтман се завърна триумфално тази година, печелейки сребърен медал на 1500 метра на световното в Токио. Сред постиженията на Фишър през 2025 г. пък се открояват световните рекорди на 3000 и 5000 метра на къса писта.

На New Balance Indoor Grand Prix ще се завърне и Ел Сейнт Пиер, рекордьорката на Северна Америка на 3000 метра и на една миля на къса писта.

Сейнт Пиер, която е родом от близкия Върмонт, спечели златото на 3000 метра на Световното първенство в зала в Глазгоу през 2024 г., две години след като взе сребро в същата дисциплина в Белград.

Снимки: Gettyimages