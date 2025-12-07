Популярни
Действащият шампион Масай е на мисия да защити титлата си в Чепасита

  • 7 дек 2025 | 10:27
Действащият шампион Масай е на мисия да защити титлата си в Чепасита

След колебливия сезон 2025 Самуел Масай е нетърпелив да преоткрие своя победен ритъм. Миналата година Масай триумфира в Чепасита с време 30:49, изпреварвайки Роберт Кипроп (30:58) и Матю Кипрпуто (31:12). Директорът на състезанието Барнаба Корир очаква зрелищна надпревара по емблематичния терен на Чепасита.

Мартин Кипротич от Уганда, който през ноември завърши на второ място в Cross Internacional de San Sebastian, също ще търси своя шанс да детронира местния фаворит.

Двукратният национален шампион на Ботсвана в стийпълчейза Лопанг Оонзе и Колинс Кгадима от Южна Африка допълнително ще изострят конкуренцията в и без това изпълнената с талантливи атлети мъжка надпревара.

