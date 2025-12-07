Мерлин Хумел с нов треньор и лагер в Южна Африка

Световният сребърен медалист в хвърлянето на чук Мерлин Хумел направи някои големи промени преди следващия сезон. В своята ексклузивна месечна колонка за European Athletics германският атлет разказва какво, защо и как от зимния си тренировъчен лагер в Южна Африка.

"Всеки сезон представлява ново предизвикателство. За мен през следващата година предизвикателството е просто – как да напредна след една наистина успешна година?“

"Последните няколко седмици бяха напрегнати, вълнуващи и на моменти малко стресиращи, но по възможно най-добрия начин.“

"След успешен сезон, в който се доближих до 83 метра, предприех стъпка, която усещам като голяма в кариерата си: напуснах дългогодишния си треньор, за да започна работа с нова тренировъчна група във Франкфурт.“

"Промяната никога не е лесна, особено когато това, което правиш, работи добре. Но в елитния спорт да стоиш на едно място е най-бързият начин да тръгнеш назад. Подобренията, необходими за преминаване от 83 на 85 метра, не са големи промени – те са малки детайли.“

"И когато прогресът се свежда до милиметри, понякога се нуждаеш от свеж поглед, нова перспектива и малко по-различен начин на мислене.“

"Това ме доведе във Франкфурт при новия ми треньор – трикратната олимпийска участничка и голяма фигура в германската атлетика Катрин Клаас. Тя ръководи силна група в хвърлянията там и се гордея, че вече съм част от нея – особено тренирайки заедно с по-малкия ми брат Мати. Това, че семейството ми е наблизо и споделяме ежедневните трудности, прави цялото пътуване още по-смислено.“

"Една от най-големите области, върху които се фокусирам сега, е техниката. Миналата година работата ми беше съсредоточена върху изграждането на "брониран“ гръб – укрепване и стабилизиране на тялото ми, за да се справи с натоварванията, необходими на международно ниво.“

"Тази основа вече дава резултат. Чувствам се силен, здрав и физически подготвен. Сега акцентът се измества към ефективността: поддържане на висока скорост, чисто движение и максимално добра техника. На този етап най-големите подобрения могат да бъдат постигнати чрез усъвършенстване на тези детайли.“

Гладът се завърна "Преди да се установя в рутината във Франкфурт, тренирам с националния отбор на Германия в Стеленбош, Южна Африка – за първи път съм тук. Условията са перфектни: слънце и 30-градусови температури почти всеки ден, страхотни съоръжения и концентрирана тренировъчна среда.“

"Въпреки че не целият отбор е тук, групата от хвърлячи, спринтьори и помощен персонал, която се подготвя за следващите месеци, е силна. За мен това беше идеалното място да се върна плавно към структурираните тренировки, след като си взех кратка почивка от хвърлянето на чук през есента.“

"Завръщането към работата след едномесечна почивка беше невероятно освежаващо – този глад се завърна. Формата ми е добра, мотивацията е висока и отново се наслаждавам на хвърлянето. Дори успяхме да вместим няколко волейболни мача между сесиите, което се превърна в изненадващо състезателна отборна дейност!“

"Докато финализирам логистиката по преместването и се установявам в тази следваща глава, всичко вече изглежда ясно. Приоритетите са прости: да тренирам здраво, да усъвършенствам техниката, да остана здрав и да се наслаждавам на процеса.“

"С поглед към Коледа, ще продължа да тренирам, въпреки че все още се надявам на снежна ваканция у дома. Снежните зими изглеждат по-редки, отколкото бяха, но всъщност обичам да тренирам в студа. Някои от любимите ми спомени са от тренировки, в които хвърлям чук в гъст сняг и се опитвам да видя къде е паднал уредът под 20 или 30 сантиметра бяла покривка.“

"Условията може да са тежки, но тези сесии изграждат устойчивост, която не можеш да възпроизведеш никъде другаде.“

"В леката атлетика кариерите са кратки. В един момент трябва да се довериш на инстинктите си и да бъдеш достатъчно смел, за да направиш следващата стъпка – дори и да се чувстваш некомфортно. Интуицията ми подсказа, че е време да продължа напред, и точно това направих.“

"Сега всичко, което предстои, отново изглежда вълнуващо – нова среда, нов треньорски подход и нови цели.“

"И най-важното: готов съм да преследвам следващото ниво в една голяма година, включваща Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.“

Снимки: Gettyimages