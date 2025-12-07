Киву след 4:0: Можехме да се справим и по-добре

Наставникът на Интер Кристиан Киву не беше напълно доволен от разгромната победа на Интер с 4:0 над Комо, настоявайки, че отборът му е трябвало да се справи по-добре. Преди този мач "нерадзурите" бяха само на 3 точки пред отбора на Сеск Фабрегас, но разликата в класите си пролича.

„Можехме да се справим много по-добре. През първото полувреме бяхме може би малко припрени и изразходвахме много енергия в пресата. Беше представяне, изпълнено с агресия и на моменти с качество, така че взимаме трите точки, а те бяха най-важното.", заяви Киву.

„Исках да разиграваме топката малко по-добре. Когато съперникът играе човек за човек, трябва да движиш топката бързо и да намираш съотборниците си. Нуждаехме се от малко повече спокойствие, за да намерим правилните ходове, което и направихме през второто полувреме", продължи румънецът.

Интер разби Комо и се изкачи на върха поне за 24 часа

„Мисля, че първите 20 минути бяха с изключително високо ниво на интензивност, след което при 1:0 се опитахме да си поемем дъх и можехме да контролираме темпото по-добре в този период. Проявихме смирение, изчаквайки ги да си подават, печелехме топката малко по-дълбоко в нашата половина и след това контраатакувахме", обясни Киву.

„Нуждаем се от всички 22 полеви играчи, плюс вратарите, плюс тези, които идват от отбора до 23 години. Трябва да имаме търпение към тези, които пристигат от други първенства, защото идването в Интер е голям шок. Те успяват да се адаптират и благодарение на съотборниците си, които са тук от известно време и могат да им обяснят какво означава да играеш за Интер", добави наставникът на "нерадзурите".

Снимки: Gettyimages