Алекс Грозданов със 7 точки, Богданка постигна 7-а победа в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин). записаха 7-а побeда в полската Plus Liga.

Волейболистите на Стефан Антига се наложиха у дома над Енерега Трефъл (Гданск) с 3:1 (25:17, 25:18, 27:29, 25:20) в мач от 10-ия кръг пред 4221 зрители.

Plusliga 🇵🇱

Luk Lublin 🟡 3-1 ⚫️ Trefl Gdansk (25-17, 25-18, 27-29, 25-20)



⚫️Brand 22

🟡Leon 19 (3bl)

⚫️Nasevich 18

🟡Jackson Young 16 (6 blocks)

🟡McCarthy 12 (3a)

🟡Sasak 12

🟡Thales🇧🇷 55% no passe

Алекс Грозданов записа 7 точки (1 блок, 60% ефективност в атака - +5).

Звездата на тима Вилфредо Леон заби 19 точки (3 блока, 59% ефективност в атака, 7% перфектно и 30% позитивно посрещане - +13).

❗️ Druga w tym sezonie ligowym nagroda MVP na koncie wicemistrza olimpijskiego Wilfredo Leona! 🔝



🇵🇱 WILFREDO LEON 🆚️

ENERGA TREFL GDAŃSK (3-1):



▪️ 1️⃣9️⃣ PKT

▪️ +14

▪️ 32% pozytywnego przyjęcia

▪️ 59% w ataku (16/27)

▪️ 44% efektywności w ataku

▪️ 3 punktowe bloki

▪️ 3 punktowe bloki

Кевин Сасак и Финиън МакКарти добавиха по още 12 точки за Богданка.

Германският национал Тобиас Бранд заби 22 точки (2 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака, 15% перфектно и 42% позитивно посрещане - +16 - +5).

Алексей Насевич добави още 18 точки (1 ас).

Така Богданка записа 7-и успех и с актив от 22 точки (7 победи, 3 загуби) се изкачи на второто място във временното класиране.

Отборът от Гданск е 7-и с 12 точки (5 победи, 4 загуби).

U siebie zawsze smakuje wyjątkowo! 🏠🏐



BOGDANKA LUK Lublin - @Trefl_Gdansk

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - ЕНЕРГА ТРЕФЪЛ (ГДАНСК) 3:1 (25:17, 25:18, 27:29, 25:20)

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 12, Вилфредо Леон 19, Джаксън Йънг 16, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 7, Финиън МакКарти 12 - Талес Хос-либеро (Дийна Гийма 6, Илир Ено 1, Матеуш Малиновски 1, Мачей Чирек-либеро, )

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

ГДАНСК: Джо Уърси, Пьотър Орчик 8, Алексей Насевич 18, Тобиас Бранд 22, Мустафа М’Байе 9, Павел Пиетрашко 1 - Войто Кьока-либеро (Рафал Собански, Дамиан Когут 3, Пжемислав Степиен, Пьотър Новаковски, Дамиан Шулц)

Старши треньор: МАРИУШ СОРДИЛ.