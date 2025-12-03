Алекс Грозданов със 7 точки, Богданка постигна 7-а победа в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин). записаха 7-а побeда в полската Plus Liga.
Волейболистите на Стефан Антига се наложиха у дома над Енерега Трефъл (Гданск) с 3:1 (25:17, 25:18, 27:29, 25:20) в мач от 10-ия кръг пред 4221 зрители.
Алекс Грозданов записа 7 точки (1 блок, 60% ефективност в атака - +5).
Звездата на тима Вилфредо Леон заби 19 точки (3 блока, 59% ефективност в атака, 7% перфектно и 30% позитивно посрещане - +13).
Кевин Сасак и Финиън МакКарти добавиха по още 12 точки за Богданка.
Германският национал Тобиас Бранд заби 22 точки (2 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака, 15% перфектно и 42% позитивно посрещане - +16 - +5).
Алексей Насевич добави още 18 точки (1 ас).
Така Богданка записа 7-и успех и с актив от 22 точки (7 победи, 3 загуби) се изкачи на второто място във временното класиране.
Отборът от Гданск е 7-и с 12 точки (5 победи, 4 загуби).
БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - ЕНЕРГА ТРЕФЪЛ (ГДАНСК) 3:1 (25:17, 25:18, 27:29, 25:20)
БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 12, Вилфредо Леон 19, Джаксън Йънг 16, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 7, Финиън МакКарти 12 - Талес Хос-либеро (Дийна Гийма 6, Илир Ено 1, Матеуш Малиновски 1, Мачей Чирек-либеро, )
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА
ГДАНСК: Джо Уърси, Пьотър Орчик 8, Алексей Насевич 18, Тобиас Бранд 22, Мустафа М’Байе 9, Павел Пиетрашко 1 - Войто Кьока-либеро (Рафал Собански, Дамиан Когут 3, Пжемислав Степиен, Пьотър Новаковски, Дамиан Шулц)
Старши треньор: МАРИУШ СОРДИЛ.