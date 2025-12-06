Ханзи Флик: Феран доказа, че заслужава да е титуляр

Треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира победата на своя тим над Бетис с 5:3, като похвали специално автора на хеттрик Феран Торес.

„Първото полувреме беше много добро, но през второто се поуморихме. Що се отнася до защитата, не успяхме да контролираме играта в последните минути. Искам обаче да запазя позитивния тон в оценката си. Важното е, че победихме. Много съм доволен от отбора. Уважавам начина, по който се борихме и се върнахме в мача“, заяви Флик.

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

„В края на срещата футболистите вече бяха уморени, защото се бориха през всичките 90 минути. Наистина ценя това, което постигнахме днес“, добави германският специалист.

"Ламин Ямал игра добре като офанзивен халф, а се справи отлично и в защита. Това е опция, която имаме, но не сме я отработвали преди. Феран Торес е много интелигентен футболист, умее добре да преценява пространствата и днес го правеше великолепно. Той заслужава място в стартовия състав. Винаги се доказва, когато имаме нужда от него. Това е стадионът на Феран, тук той дори направи хеттрик с националния отбор“, завърши треньорът на Барса.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages