Доминик Рейес срещу Джони Уокър на UFC 327

Американската медия mmafighting.com разкрива, че се подготвя двубой между топ бойците на UFC в полутежка категория Доминик Рейес и Джони Уокър. Срещата е насрочена за 11 април като част от галавечерта UFC 327. Очаква се събитието да се проведе в "Kaseya Center" в Маями, въпреки че от UFC все още не са обявили официално мястото.

Рейес демонстрира впечатляващо възраждане на кариерата си, след като беше в серия от четири поредни загуби, три от които с брутални нокаути. Той успя да обърне негативната тенденция с победи чрез нокаут над Дъстин Джейкъби, Антъни Смит и Никита Крилов. Това му осигури главен мач срещу Карлос Улберг на UFC Пърт през септември. Улберг обаче го нокаутира още в първия рунд.

Уокър сложи край на негативна серия от три поражения, като нокаутира Жан Мингян през август 2025 в Шанхай. 33-годишният бразилец към момента има 15 битки в UFC.