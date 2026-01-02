Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Доминик Рейес срещу Джони Уокър на UFC 327

Доминик Рейес срещу Джони Уокър на UFC 327

  • 2 яну 2026 | 09:06
  • 274
  • 0

Американската медия mmafighting.com разкрива, че се подготвя двубой между топ бойците на UFC в полутежка категория Доминик Рейес и Джони Уокър. Срещата е насрочена за 11 април като част от галавечерта UFC 327. Очаква се събитието да се проведе в "Kaseya Center" в Маями, въпреки че от UFC все още не са обявили официално мястото.

Рейес демонстрира впечатляващо възраждане на кариерата си, след като беше в серия от четири поредни загуби, три от които с брутални нокаути. Той успя да обърне негативната тенденция с победи чрез нокаут над Дъстин Джейкъби, Антъни Смит и Никита Крилов. Това му осигури главен мач срещу Карлос Улберг на UFC Пърт през септември. Улберг обаче го нокаутира още в първия рунд.

Уокър сложи край на негативна серия от три поражения, като нокаутира Жан Мингян през август 2025 в Шанхай. 33-годишният бразилец към момента има 15 битки в UFC.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Холи Холм се стреми към нещо невиждано в бокса

Холи Холм се стреми към нещо невиждано в бокса

  • 1 яну 2026 | 21:05
  • 1591
  • 2
Изповедта на Биляна Дудова след Рождество Христово

Изповедта на Биляна Дудова след Рождество Христово

  • 1 яну 2026 | 16:27
  • 2734
  • 0
Как ММА звездите посрещнаха Нова година и какво си пожелаха?

Как ММА звездите посрещнаха Нова година и какво си пожелаха?

  • 1 яну 2026 | 14:57
  • 1521
  • 0
Мърфи е убеден, че никога няма да получи шанс срещу Волкановски

Мърфи е убеден, че никога няма да получи шанс срещу Волкановски

  • 1 яну 2026 | 11:09
  • 729
  • 0
Джошуа е изписан от болница след инцидента в Нигерия

Джошуа е изписан от болница след инцидента в Нигерия

  • 1 яну 2026 | 09:41
  • 2163
  • 0
Джъстин Гейджи: Харесва ми колко уплашен ще бъда в битка с Илия Топурия

Джъстин Гейджи: Харесва ми колко уплашен ще бъда в битка с Илия Топурия

  • 1 яну 2026 | 08:40
  • 1861
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 976
  • 2
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 1936
  • 1
Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

  • 1 яну 2026 | 23:56
  • 21607
  • 58
Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 28998
  • 59
Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

  • 2 яну 2026 | 00:28
  • 16320
  • 5
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 34162
  • 107