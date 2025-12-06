Риков откри SENSHI 29 с победа за България

Жулиен Риков победи Мариус Чимпоейру с единодушно съдийско решение в първата битка от бойната гала SENSHI 29.

Риков откри битката по-добре с точни удари от далечна дистанция. Боецът от Добрич използваше прави удари, колена и ъперкъти, за да държи съперника си на дистанция. Българинът вкара в обращение и фронт-кикове от средата на рунда. Чимпоейру изпитваше затруднения да скъси разстоянието и да пласира силни крошета и ъперкъти.

Доминацията на боеца от "Десант" продължи и във втората част. Осемкратният шампион на България разкървави лицето на съперника си. Въпреки аркадите под двете очи, румънецът не бе сломен и се бори докрай.

Победата бе втора за Риков в две срещи на ринга на SENSHI.