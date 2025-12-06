Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Риков откри SENSHI 29 с победа за България

Риков откри SENSHI 29 с победа за България

  • 6 дек 2025 | 19:37
  • 227
  • 0
Риков откри SENSHI 29 с победа за България

Жулиен Риков победи Мариус Чимпоейру с единодушно съдийско решение в първата битка от бойната гала SENSHI 29.

Риков откри битката по-добре с точни удари от далечна дистанция. Боецът от Добрич използваше прави удари, колена и ъперкъти, за да държи съперника си на дистанция. Българинът вкара в обращение и фронт-кикове от средата на рунда. Чимпоейру изпитваше затруднения да скъси разстоянието и да пласира силни крошета и ъперкъти.

Доминацията на боеца от "Десант" продължи и във втората част. Осемкратният шампион на България разкървави лицето на съперника си. Въпреки аркадите под двете очи, румънецът не бе сломен и се бори докрай.

Победата бе втора за Риков в две срещи на ринга на SENSHI.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

На живо: Бойната гала SENSHI 29

На живо: Бойната гала SENSHI 29

  • 6 дек 2025 | 18:13
  • 969
  • 0
Турнирът "Дан Колов - Никола Петров" ще бъде в Пловдив през март, Самоков ще приеме две Европейски първенства за юноши през май

Турнирът "Дан Колов - Никола Петров" ще бъде в Пловдив през март, Самоков ще приеме две Европейски първенства за юноши през май

  • 6 дек 2025 | 17:42
  • 315
  • 0
300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

  • 6 дек 2025 | 16:54
  • 878
  • 0
Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.

Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.

  • 6 дек 2025 | 11:10
  • 416
  • 0
Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

  • 5 дек 2025 | 18:07
  • 707
  • 0
Втори медал за България от Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години

Втори медал за България от Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години

  • 5 дек 2025 | 17:58
  • 886
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 65499
  • 369
Лийдс 0:2 Ливърпул, два бързи гола на Екитике

Лийдс 0:2 Ливърпул, два бързи гола на Екитике

  • 6 дек 2025 | 19:30
  • 10621
  • 3
Бетис 1:4 Барселона, хеттрик на Феран Торес

Бетис 1:4 Барселона, хеттрик на Феран Торес

  • 6 дек 2025 | 19:30
  • 6623
  • 71
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 6179
  • 10
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 29352
  • 22
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 32099
  • 17