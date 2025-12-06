Популярни
29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  3. Поражение за Драгомир Петров на SENSHI 29

Поражение за Драгомир Петров на SENSHI 29

  • 6 дек 2025 | 19:54
  • 379
  • 0
Драгомир Петров допусна загуба с нокаут в третия рунд от Айсам Чадид на събитието SENSHI 29.

Драгомир Петров откри по-добре битката и разклати съперника си в първия рунд. Боецът от Сливен показа отлично движение из ринга и бързи крака, а контраатаките му бяха точни и силни. И във втория рунд Петров демонстрира отлична скорост, но пресата на Чадид се усилваше и рой пласира няколко силни комбинации от прави удари.

В третия и решаващ рунд българинът взе инициативата, но бе контриран с коляно и падна на земята. Петров не успя да се изправи навреме, а носът му бе силно разкървавен.

