Атанас Божилов показа класа на SENSHI 29

Атанас Божилов победи Роки Гранджеан с единодушно съдийско решение на събитието SENSHI 29. Битката се проведе в три рунда по три минути по правилата на KWU FULL CONTACT.

Първата част премина изцяло под диктовката на Мистър SENSHI. Бургазлията бе близо до приключване на двубоя в средата на рунда, след като разклати съперника си със серия от крошета, но Гранджеан показа, че е истински ветеран и остана на краката си. Обратният гард на Божилов и мощните му крошета с дясната ръка объркваха нидерландеца и той не успя да наложи силна офанзива.

Във втория рунд Божилов продължи доминацията си със спокойствие. 39-годишният кикбоксьор използваше брилянтно не само десните си крошета, но и леви прави удари, които пронизваха защитата на Гранджеан. Нидерландецът не падна в нокдаун и в третия рунд, въпреки силните удари на Божилов. Бившият европейски шампион обаче бе категоричен и си заслужи победата с единодушно съдийско решение.