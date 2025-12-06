Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Атанас Божилов показа класа на SENSHI 29

Атанас Божилов показа класа на SENSHI 29

  • 6 дек 2025 | 20:36
  • 463
  • 0

Атанас Божилов победи Роки Гранджеан с единодушно съдийско решение на събитието SENSHI 29. Битката се проведе в три рунда по три минути по правилата на KWU FULL CONTACT.

Първата част премина изцяло под диктовката на Мистър SENSHI. Бургазлията бе близо до приключване на двубоя в средата на рунда, след като разклати съперника си със серия от крошета, но Гранджеан показа, че е истински ветеран и остана на краката си. Обратният гард на Божилов и мощните му крошета с дясната ръка объркваха нидерландеца и той не успя да наложи силна офанзива.

Във втория рунд Божилов продължи доминацията си със спокойствие. 39-годишният кикбоксьор използваше брилянтно не само десните си крошета, но и леви прави удари, които пронизваха защитата на Гранджеан. Нидерландецът не падна в нокдаун и в третия рунд, въпреки силните удари на Божилов. Бившият европейски шампион обаче бе категоричен и си заслужи победата с единодушно съдийско решение.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Риков откри SENSHI 29 с победа за България

Риков откри SENSHI 29 с победа за България

  • 6 дек 2025 | 19:37
  • 347
  • 0
На живо: Бойната гала SENSHI 29

На живо: Бойната гала SENSHI 29

  • 6 дек 2025 | 22:06
  • 1862
  • 1
Турнирът "Дан Колов - Никола Петров" ще бъде в Пловдив през март, Самоков ще приеме две Европейски първенства за юноши през май

Турнирът "Дан Колов - Никола Петров" ще бъде в Пловдив през март, Самоков ще приеме две Европейски първенства за юноши през май

  • 6 дек 2025 | 17:42
  • 359
  • 0
300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

  • 6 дек 2025 | 16:54
  • 961
  • 0
Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.

Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.

  • 6 дек 2025 | 11:10
  • 421
  • 0
Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

  • 5 дек 2025 | 18:07
  • 711
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 75440
  • 461
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 24874
  • 24
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 17881
  • 172
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 16119
  • 64
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 32557
  • 23
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 35126
  • 20