Полонара запали олимпийския огън

Италианският баскетболист Акиле Полонара, известен с невероятната си житейска история, получи специалната чест да бъде един от спортистите, запалили олимпийския огън. Играчът на Динамо Сасари беше част от отбора, който даде началото на пътя на олимпийския огън към Милано, столицата на региона Ломбардия, където ще се проведат Зимните олимпийски игри. Заедно с плувеца Грегорио Палтриниери, бившата фехтовачка Елиза Ди Франчиска и скачача на височина Джанмарко Тамбери, Полонара участва в церемонията, която отбелязва началото на пътуването на пламъка до крайната му дестинация.

"Това е прекрасна емоция! Днес бях много нервен, но всичко мина както трябва. Дори само да стоя тук е емоционално за мен, защото допреди седмица бях в инвалидна количка", сподели 34-годишният баскетболист.

Полонара се бори с левкемия и в началото на ноември излезе от десетдневна кома. Преди това той пребори рак на тестисите.

