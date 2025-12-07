Популярни
  • 7 дек 2025 | 07:15
  • 76
  • 0
Везенков и Олимпиакос се завръщат на паркета в Пирея срещу АЕК

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков се изправя срещу АЕК в мач от 9-ия кръг на гръцката баскетболна лига. Срещата е днес от 13:00 часа в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Организаторите обявиха, че спортното съоръжение, което беше наводнено преди няколко дни заради обилни количества валежи в гръцката столица, вече е напълно готово да приеме феновете за мача от местното първенство.

Иначе "червено-белите" са лидер в класирането без загуба от началото на сезона, а съперникът им се намира на четвърта позиция в таблицата.

