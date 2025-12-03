Добри новини за Янтра (Габрово)

Янтра (Габрово) съобщи, че контузията на Мартин Райнов се е оказала по-лека от първоначалните притеснения след двубоя с Пирин в Благоевград, завършил 2:2. Ключовият "диригент" на "ковачите" напусна срещата още в осмата минута заради болка в коляното, което сериозно разстрои играта на отбора.

Имаше страхове за тежка травма, но след направените тестове на място доказаният специалист Райчо Проданов изрази мнение, че бившият национал може би се е разминал с най-неприятното. И отново се оказа прав.

Днешният ядрено-магнитен резонанс потвърди добрата новина. Райнов има травматично възпаление на залавните места на предната кръстна връзка, без скъсване.

Той със сигурност ще пропусне последния мач за годината - домакинството на Черноморец в събота, но ще бъде напълно готов за началото на зимната подготовка на тима.