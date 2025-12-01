Луканов: Ще се борим докато имаме шансове

Наставникът на Янтра Емануел Луканов говори след равенството на своя тим с Пирин. Двата отбора не се победиха и завършиха 2:2.

“Бяхме дошли за 3 точки. Не се получи. Това, което искахме да го направим, го направи Пирин. Вкараха ни 2 гола и тръгна по друг начин мачът. Направихме офанзивни смени и те повлияха на крайния резултат. Стана за неутралния зрител един хубав мач.

Лошото е, че може да изгубим Райнов за дълго време. Със сигурност той е човекът, който адаптира времената на отбора. Ще ни липсва. Надявам се да не е за дълъг период.

Нещата ще се нормализират в клуба. Няма да има проблем.

Не са се откъснали много отборите. Има много мачове, няма да се отказваме. Искам да обещая на габровската общественост, че ще се борим докато имаме сили”, заяви Луканов.