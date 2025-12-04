Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Община Габрово ще обсъжда еднократни финансови субсидии за Янтра и Чардафон

Община Габрово ще обсъжда еднократни финансови субсидии за Янтра и Чардафон

  • 4 дек 2025 | 10:45
  • 211
  • 0
Община Габрово ще обсъжда еднократни финансови субсидии за Янтра и Чардафон

На извънредно заседание Общински съвет – Габрово ще разгледа предложение за еднократни финансови субсидии за два футболни отбора - Янтра и Чардафон. Това става известно от проекта за дневен ред, публикуван на страницата на съвета. 

Заседанието ще се състои от 12:30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово. 

Янтра с позиция срещу общинарите в Габрово
Янтра с позиция срещу общинарите в Габрово

На последното редовно заседание общинските съветници одобриха точка, в която бе гласувана еднократна субсидия за няколко отбора, а тази за Янтра бе отхвърлена.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

  • 4 дек 2025 | 06:30
  • 4355
  • 1
Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

  • 4 дек 2025 | 06:00
  • 5036
  • 6
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 8792
  • 67
Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

  • 3 дек 2025 | 21:06
  • 955
  • 1
Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

  • 3 дек 2025 | 21:00
  • 1805
  • 3
Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

  • 3 дек 2025 | 20:28
  • 3019
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 1559
  • 12
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 153
  • 0
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 8792
  • 67
ЦСКА гони рекорд от 2017 година

ЦСКА гони рекорд от 2017 година

  • 4 дек 2025 | 09:20
  • 6339
  • 3
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

  • 4 дек 2025 | 06:30
  • 4355
  • 1
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 1617
  • 0