Община Габрово ще обсъжда еднократни финансови субсидии за Янтра и Чардафон

На извънредно заседание Общински съвет – Габрово ще разгледа предложение за еднократни финансови субсидии за два футболни отбора - Янтра и Чардафон. Това става известно от проекта за дневен ред, публикуван на страницата на съвета.

Заседанието ще се състои от 12:30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Янтра с позиция срещу общинарите в Габрово

На последното редовно заседание общинските съветници одобриха точка, в която бе гласувана еднократна субсидия за няколко отбора, а тази за Янтра бе отхвърлена.