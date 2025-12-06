Арсенал ще брани преднината си срещу набралия скорост Астън Вила

Астън Вила посреща Арсенал в най-интересния мач от 15-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят на "Вила Парк" започва от 14:30 часа и ще бъде ръководен от Питър Банкс. Сблъсъкът между третия и първия в класирането се очертава като много важен предвид амбициите на двата тима и моментната им форма.

Арсенал води в таблицата с 33 точки и впечатляващата голова разлика 27:7. "Топчиите" имат преднина от 6 точки пред Вила. Тимът от Бирмингам се намира в отлична серия и със сигурност ще се опита да я продължи и срещу фаворита за титлата.



За Арсенал успехът би означавал увеличаване на преднината и затвърждаване на лидерската позиция. Съставът на Микел Артета има само едно поражение през сезона и впечатлява с постоянството си.

Астън Вила натрупа 6 последователни победи във всички турнири. В последния си мач "виланите" надделяха над Брайтън с 4:3, преди това победиха Уулвърхамптън с 1:0, спечелиха срещу Йънг Бойс с 2:1 в Лига Европа, надиграха Лийдс като гост с 2:1 и разгромиха Борнемут с 4:0).



Арсенал също демонстрира стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Топчиите" победиха Брентфорд с 2:0, завършиха 1:1 с Челси, надиграха Байерн (Мюнхен) с 3:1 в Шампионската лига, разгромиха Тотнъм с 4:1 и завършиха 2:2 със Съндърланд.

Амаду Онана ще е един от ключовите футболисти на Астън Вила в днешния мач. Белгийският халф вкара един от головете срещу Брайтън и няма причина да не е титуляр и днес.



Деклан Райс ще бъде основният двигател в средата на терена за Арсенал, а след завръщането на Мартин Йодегор опциите пред Артета в тази зона са още повече.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 18 януари 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 2:2 на "Емиратс". Преди това, на 24 август 2024 г., Арсенал победи Астън Вила като гост с 2:0.



Интересното е, че в по-ранните им срещи Вила имаше превес, побеждавайки "топчиите" два пъти последователно - с 2:0 като гост(14.04.2024) и с 1:0 като домакин (09.12.2023).

Снимки: Gettyimages