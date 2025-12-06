Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Арсенал ще брани преднината си срещу набралия скорост Астън Вила

Арсенал ще брани преднината си срещу набралия скорост Астън Вила

  • 6 дек 2025 | 06:44
  • 392
  • 0
Арсенал ще брани преднината си срещу набралия скорост Астън Вила

Астън Вила посреща Арсенал в най-интересния мач от 15-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят на "Вила Парк" започва от 14:30 часа и ще бъде ръководен от Питър Банкс. Сблъсъкът между третия и първия в класирането се очертава като много важен предвид амбициите на двата тима и моментната им форма.

Арсенал води в таблицата с 33 точки и впечатляващата голова разлика 27:7. "Топчиите" имат преднина от 6 точки пред Вила. Тимът от Бирмингам се намира в отлична серия и със сигурност ще се опита да я продължи и срещу фаворита за титлата.

За Арсенал успехът би означавал увеличаване на преднината и затвърждаване на лидерската позиция. Съставът на Микел Артета има само едно поражение през сезона и впечатлява с постоянството си.

Астън Вила натрупа 6 последователни победи във всички турнири. В последния си мач "виланите" надделяха над Брайтън с 4:3, преди това победиха Уулвърхамптън с 1:0, спечелиха срещу Йънг Бойс с 2:1 в Лига Европа, надиграха Лийдс като гост с 2:1 и разгромиха Борнемут с 4:0).

Арсенал също демонстрира стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. "Топчиите" победиха Брентфорд с 2:0, завършиха 1:1 с Челси, надиграха Байерн (Мюнхен) с 3:1 в Шампионската лига, разгромиха Тотнъм с 4:1 и завършиха 2:2 със Съндърланд.

Амаду Онана ще е един от ключовите футболисти на Астън Вила в днешния мач. Белгийският халф вкара един от головете срещу Брайтън и няма причина да не е титуляр и днес.

Деклан Райс ще бъде основният двигател в средата на терена за Арсенал, а след завръщането на Мартин Йодегор опциите пред Артета в тази зона са още повече.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 18 януари 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 2:2 на "Емиратс". Преди това, на 24 август 2024 г., Арсенал победи Астън Вила като гост с 2:0.

Интересното е, че в по-ранните им срещи Вила имаше превес, побеждавайки "топчиите" два пъти последователно - с 2:0 като гост(14.04.2024) и с 1:0 като домакин (09.12.2023).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Стоичков, Роналдо и Тоти ще обявят програмата на Мондиал 2026

Стоичков, Роналдо и Тоти ще обявят програмата на Мондиал 2026

  • 6 дек 2025 | 07:46
  • 1931
  • 2
ПСЖ преследва задължителна победа срещу съперник във форма

ПСЖ преследва задължителна победа срещу съперник във форма

  • 6 дек 2025 | 06:18
  • 697
  • 1
Ман Сити посреща приятната изненада на сезона

Ман Сити посреща приятната изненада на сезона

  • 6 дек 2025 | 06:03
  • 982
  • 0
Ще продължи ли пропадането на Ливърпул?

Ще продължи ли пропадането на Ливърпул?

  • 6 дек 2025 | 05:41
  • 1334
  • 1
Байерн не смята да намалява темпото в Бундеслигата

Байерн не смята да намалява темпото в Бундеслигата

  • 6 дек 2025 | 05:23
  • 544
  • 0
Тухел: Няма да е лесно, но сме уверени в себе си

Тухел: Няма да е лесно, но сме уверени в себе си

  • 6 дек 2025 | 05:01
  • 1126
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 2343
  • 0
Генчев ще опита да излъже Херо в "Надежда"

Генчев ще опита да излъже Херо в "Надежда"

  • 6 дек 2025 | 07:30
  • 1242
  • 0
Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"

Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 08:00
  • 1451
  • 0
Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 60967
  • 110
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

  • 5 дек 2025 | 23:03
  • 8140
  • 0
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 20031
  • 39