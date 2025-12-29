Сейбън Лий сменя Олимпиакос с Анадолу Ефес

Американският гард на гръцкия Олимпиакос Сейбън Лий ще се присъедини към турския Анадолу Ефес, информира специализираното издание BasketNews.net.

26-годишният баскетболист ще играе за гранда от Истанбул до края на сезон 2025/2026, въпреки че имаше договор с Олимпиакос до 2027 година.

Лий записа 11 мача в Евролигата през настоящия сезон с екипа на гръцкия отбор, от който част е и българинът Александър Везенков. Гардът отбеляза средно по 3.4 точки и 1.4 асистенции.

През миналия сезон Сейбън Лий постигна средно 4.5 точки, 1.9 борби и 2.0 асистенции.

Американецът дебютира в Евролигата с израелския Макаби Тел Авив през сезон 2024/2025, а преди това игра в Турция за състава на Маниса Баскет.