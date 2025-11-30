Спалети потвърди лоша новина за Влахович

Има голяма вероятност Ювентус да не може да разчита на Душан Влахович до началото на 2026 г., след като Лучано Спалети потвърди, че нападателят ще отсъства известно време поради травма в областта на адукторите.

Йълдъз върна Ювентус към победите в Серия "А"

Централният нападател получи почивка през седмицата миналата седмица при победата в Шампионската лига над Бодьо/Глимт, но започна като титуляр вчера вечерта срещу Каляри на „Алианц Ювентус Стейдиъм“ в Торино.

Той издържа на терена само 30 минути, преди да напусне накуцвайки и видимо съкрушен, след като почувства мускулен проблем.

„Става въпрос за разтежение и той ще бъде извън игра за известно време“, потвърди Спалети на пресконференцията си след победата с 2:1 в мач от Серия А.

Спалети: Йълдъз може да донесе победа от нищото

Сериозността на травмата стана ясна, когато Влахович напусна терена и каза на треньора си: „Господине, наистина се контузих сериозно“, докато се отправяше към резервната скамейка.

Този тип разтежение на адуктора обикновено изисква около месец възстановяване, така че е напълно възможно Влахович да не се завърне на терена до края на 2025 г.

Juventus may well have seen the last of Dusan Vlahovic until 2026, as Luciano Spalletti confirmed the striker ‘will be out for some time’ after an adductor injury.#Juventus #Vlahovic #SerieA #Calcio #JuveCagliari #SerieAEnilive #UCL pic.twitter.com/vacNZ3kgcF — Football Italia (@footballitalia) November 29, 2025

Това представлява огромен проблем за Юве, тъй като през следващия месец за "старата госпожа" предстоят шест мача в Серия А, Шампионската лига и Копа Италия.

Juventus head coach Luciano Spalletti urged his side to show more bravery after the narrow 2-1 win over Cagliari.



He also praised Kenan Yildiz's 'game-changer' quality after the forward scored twice to turn the game around. pic.twitter.com/KPxjbnAxE6 — Football Italia (@footballitalia) November 29, 2025

На 2 декември „бианконерите“ ще бъдат домакини на Удинезе в осминафинал за Купата на Италия, след което ще гостуват на Наполи в Серия А. На 10-и декември предстои задължителен за спечелване домакински мач срещу Пафос в Шампионската лига, последван от тежки битки в първенството с Болня и Рома, които са определящи за битката в топ 4. Годината завършва с гостуване на новака Пиза на 27-и декември. До момента през сезона Влахович е отбелязал шест гола и е направил две асистенции в 17 официални мача за Juventus.