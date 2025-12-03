Победната серия на България на европейското издание на IHF Trophy продължава

Воденият от Миглена Христова състав на България постигна поредна победа в европейското издание на турнира IHF Trophy. Във втория си мач от надпреварата при девойките до 19 години българският отбор надиграя домакина Косово с 34:25 в Двореца на младежта и спорта в Прищина.

Победен старт на България в европейското IHF Trophy и при девойките до 19 години

България поведе от началото на двубоя и до края не изпусна лидерството си. До 8-ата минута "лъвиците" взеха аванс от 4 гола - 7:3. Наставникът на домакините поиска прекъсване и след него косоварките направиха добра серия, с която намалиха до 9:8. Анджелина Пенчева обаче затвори вратата си и България отново натрупа преднина – 17:12 на почивката.

Българските момичета продължиха да играят силно и в началото на вторите 30 минути увеличиха разликата до 8 гола. Косово се опита да се върне в мача с четири поредни попадения, но България се изпусна контрола и отново отвори солиден аванс. Краят на срещата дойде при резултат 34:25.

Мелина Спасова беше неудържима за съперничките си и реализира 14 гола за успеха. 7 пъти се разписа Мартина Тодорова, по 4 попадения реализираха Ивет Костадинова и Стела Скачкова. С огромна заслуга за успеха беше и Анджелина Пенчева, която направи 15 спасявания в срещата.

В другия двубой игран днес Грузия загуби с един гол разлика от Белгия – 29:30.

С две победи България е начело в класирането. Утре (4 декември) България ще почива, а в петък (5 декември) излиза срещу Грузия от 16,00 часа българско време.

Снимки: Federata e Hendbollit e Kosovës