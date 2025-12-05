Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски ще приеме Фридрихсхафен за Купата на CEV в сряда

Левски ще приеме Фридрихсхафен за Купата на CEV в сряда

  • 5 дек 2025 | 18:40
  • 564
  • 0

Отборът на Левски София, който отпадна от третия квалификационен кръг на Шампионската лига след две загуби от испанския Гуагуас (Лас Палмас), ще продължи участието си във втората по сила европейска надпревара за Купата на CEV.

Левски срещу германски гранд за Купата на CEV
Левски срещу германски гранд за Купата на CEV

Там на 1/16-финалите играчите на Николай Желязков ги очаква германския гранд Фридрихсхафен. Вече стана ясно, че първият мач между двата отбора ще бъде в сряда (10 декември) от 20,00 часа в зала "Левски София".

Николай Желязков: В момента не мисля за класирането, а за играта на отбора
Николай Желязков: В момента не мисля за класирането, а за играта на отбора

Реваншът в Германия пък ще бъде на 7-и януари 2026-а (сряда) от 21,00 часа българско време.

