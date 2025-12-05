Левски ще приеме Фридрихсхафен за Купата на CEV в сряда

Отборът на Левски София, който отпадна от третия квалификационен кръг на Шампионската лига след две загуби от испанския Гуагуас (Лас Палмас), ще продължи участието си във втората по сила европейска надпревара за Купата на CEV.

Там на 1/16-финалите играчите на Николай Желязков ги очаква германския гранд Фридрихсхафен. Вече стана ясно, че първият мач между двата отбора ще бъде в сряда (10 декември) от 20,00 часа в зала "Левски София".

Реваншът в Германия пък ще бъде на 7-и януари 2026-а (сряда) от 21,00 часа българско време.