Наказаха Мейбри с четири мача заради това, че наплюл фенове

Футболната асоциация на Англия наказа халфа на Бърнли Ханибал Мейбри с четири мача заради това, че е наплюл фенове на Лийдс по време на срещата между двата отбора на 18 октомври (2:0). Инцидентът се е разиграл с 67-ата минута на двубоя, когато докато загрява зад вратата футболистът плюе по посока на гостуващата публика. След двубоя фен на йоркширци е подал оплакване в полицията. Мейбри, който е бивш играч на Манчестър Юнайтед, се е признал за виновен по повдигнатото му обвинение и ще трябва да плати и глоба от 15 000 паунда.

Тунизиецът се появи в игра в 83-тата минута на въпросния двубой.

Наказанието от четири срещи означава, че Мейбри ще може да се завърне в игра за домакинския двубой срещу Нюкасъл на 30 декември.

