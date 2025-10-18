Популярни
  3. Бърнли спря лошата си серия с успех срещу Лийдс и се измъкна от зоната на изпадащите

Бърнли спря лошата си серия с успех срещу Лийдс и се измъкна от зоната на изпадащите

  • 18 окт 2025 | 19:05
  • 438
  • 0

Бърнли прекъсна серията си от пет поредни мача без победа в Премиър лийг, след като надделя с 2:0 над Лийдс на своя “Търф Моор” в двубой от осмия кръг. Със спечелените три точки домакините излязоха над зоната на изпадащите.

Флеминг, Угочукву и Ларсен стартираха за Бърнли, като това бяха трите промени в състава на Скот Паркър. Джак Харисън започна за Лийдс в Премиър лийг за първи път от началото на сезона. Той замени контузения Ноа Окафор. Илия Груев за пореден път остана на пейката за началото и не получи шанс да влезе в игра.

Домакините поведоха в 18-ата минута, когато Угочукву се извиси и засече с глава перфектно центриране на Кайл Уокър. Лийдс реагира добре и можеше да изравни, но в в 32-рата минута гостите нямаха късмет, след като Дубравка отклони в гредата удар на Аарънсън. В самия край на частта стражът на домакините отново се намеси на ниво след добре изпълнен пряк свободен удар от Щах.

В началото на второто полувреме Лийдс наложи натиск. Джак Харисън имаше две добри възможности, но стреля неточно. Така се стигна до 68-ата минута, когато Бърнли удвои преднината си, след като резервата Лум Чауна нанесе страхотен изстрел от около 30 метра, с който пласира топката в горния ъгъл.

Веднага след това Богъл можеше да намали, но Дубравка спаси.

До края Лийдс така и не успя да се върне в мача.

Снимки: Imago

