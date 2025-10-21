Разследват бивш халф на Ман Юнайтед за агресия срещу фен на Лийдс

Халфът на Бърнли Ханибал Межбри е обект на разследване за това, че е наплюл фенове на Лийдс в мача от Висшата лига между двата отбора, спечелен от Бърнли с 2:0, обявиха от асоциацията. Полицията в Ланкашър също води свое разследване по инцидента. Тунизийският национал Межбри влезе в игра като резерва в 83-ата минута, като почти веднага получи жълт картон за грубо влизане в краката на Габриел Гудмундсон от Лийдс. Ако провинението на 22-годишния футболист се докаже, той рискува наказание.

Бърнли спря лошата си серия с успех срещу Лийдс и се измъкна от зоната на изпадащите

"Полицията в Ланкашър е информирана за инцидент, в който се предполага, че е замесен футболист на Бърнли. Работим с клуба за изясняване на фактите", се казва в позиция на полицията.

Според The Athletic от Футболната асоциация ще изчакат да приключи разследването на властите, за да решат какво ще бъде наказанието на Межбри, който има 37 мача и един гол за националния тим на Тунис.

