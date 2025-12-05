Заради проблемите със залата: от Шумен смениха още един домакински мач

Проблемите с настилката в залата в Шумен продължават да нямат решение, въпреки че от доста време се работи по тях. Това доведе до още една промяна в програмата на тима воден от бившия национален селекционер Росен Барчовски.

По първоначалната програма отборът на Шумен трябваше да приеме Черно море Тича в среща от 11-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига на 13 декември (събота). Това обаче няма да се случи.

Шуменци ще гостуват на "моряците", а мачът ще се изиграе на 12 декември (петък) от 20:00 часа в зала "Христо Борисов" във Варна.