Баскетболистите на Черно море приковаха вниманието със забавна игра в социалните мрежи

  • 5 дек 2025 | 16:46
Отборът на Черно море Тича остана без мачове за три седмици, след паузата за националните отбори и почивката в следващия кръг, но това явно не преди на баскетболистите на Васил Евтимов да се забавляват в залата.

Шестима от тях - Георги Боянов, Венцислав Петков, Михаил Молдов, Алонзо Гафни, Ламонт Уест и Джелани Уотсън-Гейл се включиха в забавна игра - "Фалшив пас", която се появи в профилите на варненския тим в Инстаграм и Фейсбук.

В нея играчите използват залъгващи движения, за да накарат някой от съотборниците си да помръдне ръцете си, което автоматично го вади от играта, а във видеото по-долу можете да видите и кой спечели спора за наградата - шоколад, както обявиха от клуба.

