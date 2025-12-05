Популярни
Марадона-младши посочи кои двама се доближават до баща му

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 1539
  • 2
Марадона-младши посочи кои двама се доближават до баща му

„Кажи, ако чуеш името на футболист, по-силен от Марадона“. Това беше предизвикателството, отправено от италианското предаване Rompipallone към Диего Армандо Марадона-младши, син на покойната аржентинска легенда.

Той прие предизвикателството с думите: „Добре, но поне ми кажете някой, който е достоен дори да му връзва обувките. Така или иначе, ще запазя мълчание, защото по-добри от него няма“.

Синът на Марадона остана безмълвен при споменаването на имена като Мбапе, Кварацхелия, Ди Стефано, Ямал, Кройф, Кристиано Роналдо, Пеле и Платини. Когато обаче чу името на Роналдо Феномена, той наруши мълчанието си.

„Ето, това например е един от тези, които след татко и Меси беше най-силният от всички. Подреждам ги така: татко, Меси и Роналдо Феномена“, заяви той.

