Марадона-младши посочи кои двама се доближават до баща му

„Кажи, ако чуеш името на футболист, по-силен от Марадона“. Това беше предизвикателството, отправено от италианското предаване Rompipallone към Диего Армандо Марадона-младши, син на покойната аржентинска легенда.

Той прие предизвикателството с думите: „Добре, но поне ми кажете някой, който е достоен дори да му връзва обувките. Така или иначе, ще запазя мълчание, защото по-добри от него няма“.

Синът на Марадона остана безмълвен при споменаването на имена като Мбапе, Кварацхелия, Ди Стефано, Ямал, Кройф, Кристиано Роналдо, Пеле и Платини. Когато обаче чу името на Роналдо Феномена, той наруши мълчанието си.

„Ето, това например е един от тези, които след татко и Меси беше най-силният от всички. Подреждам ги така: татко, Меси и Роналдо Феномена“, заяви той.